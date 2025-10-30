إشعار فني: USDCHF
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي اجتماع صيني-امريكي يعيد الزخم للأسواق أرباح شركات التكنولوجيا قوية الفدرالي خفض الفائدة قرار البنك المركزي الياباني قرار البنك المركزي الأوروبي
تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، ويتزايد عدد السيارات والمصانع والأجهزة اليومية التي أصبحت ذكية. وفي قلب هذا التحول العالمي، تقع شركة NXP Semiconductors، وهي شركة هولندية تُشغّل دوائرها المتكاملة المركبات الحديثة، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة الأتمتة الصناعية. ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية،...
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) قبل قليل عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 74 مليار قدم مكعب للأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 71 مليار قدم مكعب، بينما كانت القراءة السابقة 87 مليار قدم مكعب. 📊 البيانات الأساسية: القراءة السابقة: +87 مليار قدم³ التوقعات:...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف مع ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.3٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ اختلاط...
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
