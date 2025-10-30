اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

اتجاه الذهب بعد قرار الفدرالي

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي  اجتماع صيني-امريكي يعيد الزخم للأسواق أرباح شركات التكنولوجيا قوية الفدرالي خفض الفائدة قرار البنك المركزي الياباني قرار البنك المركزي الأوروبي  

سهم الأسبوع - NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، ويتزايد عدد السيارات والمصانع والأجهزة اليومية التي أصبحت ذكية. وفي قلب هذا التحول العالمي، تقع شركة NXP Semiconductors، وهي شركة هولندية تُشغّل دوائرها المتكاملة المركبات الحديثة، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة الأتمتة الصناعية. ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية،...

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) قبل قليل عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 74 مليار قدم مكعب للأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 71 مليار قدم مكعب، بينما كانت القراءة السابقة 87 مليار قدم مكعب. 📊 البيانات الأساسية: القراءة السابقة: +87 مليار قدم³ التوقعات:...

