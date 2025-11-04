اقرأ أكثر

معاينة الربع الثالث لشركة Arista Networks - ماذا يمكننا أن نتوقع؟

٤ نوفمبر ٢٠٢٥

تنشر شركة أريستا نتوركس نتائجها للربع الثالث من عام 2025 بعد جلسة اليوم، والتوقعات بشأن التقرير مرتفعة. ويساهم الطلب القوي على حلول الشبكات للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة في نمو إيرادات الشركة بشكل ملحوظ. وتُعرف أريستا بدور رئيسي في توفير تقنيات الشبكات المتقدمة، مما يُمكّنها...

معاينة AMD للربع الثالث - ماذا يمكننا أن نتوقع؟

٤ نوفمبر ٢٠٢٥

تنشر شركة Advanced Micro Devices، المعروفة باسم AMD، اليوم تقريرها الفصلي للربع الثالث من عام 2025، والذي سيصدر بعد إغلاق السوق. سيُقدم التقرير للمستثمرين رؤىً رئيسية حول تطور الشركة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع مُسرّعات الذكاء الاصطناعي سريع النمو. على مدار الشهرين الماضيين، وقّعت AMD اتفاقياتٍ هامة...

بالانتير بعد الأرباح: ضحية لنجاحها؟

٤ نوفمبر ٢٠٢٥

أصدرت شركة بالانتير نتائجها المالية بعد إغلاق جلسة يوم الاثنين. ورغم الارتفاعات الكبيرة في معظم المؤشرات الرئيسية، إلا أن السوق - بعد المكاسب الأولية - سرعان ما خفّض قيمة الشركة، مسجلةً خسارةً تقارب 7% بعد إغلاق السوق. علاوةً على ذلك، كان رد الفعل على نتائج بالانتير ضعيفًا للغاية لدرجة أنه امتد إلى السوق...

