بالانتير بعد الأرباح: ضحية لنجاحها؟

أصدرت شركة بالانتير نتائجها المالية بعد إغلاق جلسة يوم الاثنين. ورغم الارتفاعات الكبيرة في معظم المؤشرات الرئيسية، إلا أن السوق - بعد المكاسب الأولية - سرعان ما خفّض قيمة الشركة، مسجلةً خسارةً تقارب 7% بعد إغلاق السوق. علاوةً على ذلك، كان رد الفعل على نتائج بالانتير ضعيفًا للغاية لدرجة أنه امتد إلى السوق...

