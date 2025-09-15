عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت أسهم جيم ستوب بنسبة 12% بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو أن مجلس إدارتها وافق بالإجماع على تحديث سياستها الاستثمارية لإضافة بيتكوين كأصل احتياطي...
وصلت الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب إلى ذروتها. هذه المعركة، التي بدأت في أوائل فبراير، تتغير وتيرتها واتجاهها باستمرار. ورغم أن الرسوم الجمركية...
الوضع العام للسوق: تشهد الأسهم الأوروبية تراجعًا اليوم، مُبددةً بعض المكاسب التي حققتها في الأيام الأخيرة. انخفض مؤشر داكس الألماني حاليًا بنسبة 0.54%،...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 3.3%, المتوقع: -1.1%, الفعلي: %0.9 طلبيات السلع...
كان الين الياباني أضعف عملة في مجموعة العشرة اليوم. وبدأ الين الياباني بالتراجع بشكل حاد بعد خطاب المحافظ أويدا، الذي اعتبرته الأسواق المالية متساهلاً....
تقويم الاقتصاد الكلي اليوم غير مثير للاهتمام. أهم منشور قد توليه الأسواق اهتمامًا هو تقرير طلبيات السلع المعمرة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سيصدر تقرير...
07:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر فبراير: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: فعلي 3.5% على أساس سنوي؛...
يواصل سوق آسيا والمحيط الهادئ حالة عدم اليقين التي سادت المستثمرين بعد جلسة التداول الأمريكية أمس. ونلاحظ في المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة أو مكاسب...
اختتمت الأسهم الأمريكية جلسة التداول دون اتجاه واضح. عند افتتاح جلسة التداول النقدي، حاول المتفائلون مواصلة الارتفاع. مع ذلك، في الساعات التالية، ضعفت...
أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US)، الشركة التي تقف وراء شركة "تروث سوشيال" والمملوكة لدونالد ترامب بحصة الأغلبية، عن شراكة استراتيجية...
تشهد شركة "إنترناشيونال بيبر" (IP.US)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التغليف الورقي، مكاسب ملحوظة للجلسة الثانية على التوالي، على الرغم من...
تراجعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ بعد مكاسبها الأولية في الجزء الأول من الجلسة، عقب أنباء عن اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويُقال إن روسيا...
اختتمت جلسة أمس في سوق الأسهم الأمريكية بمكاسب واضحة في مؤشرات الأسهم الرئيسية. وجاءت هذه المكاسب مدفوعةً بشكل رئيسي بالأخبار الجيوسياسية الإيجابية، التي...
النفط أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تقرر استيراد النفط من فنزويلا. كما فرض ترامب رسومًا جمركية على فنزويلا نفسها. من...
ارتفعت أسعار الفضة اليوم بأكثر من 2%، بينما ارتفع الذهب بنسبة 0.5%، وتراجع الدولار الأمريكي قليلاً، على الرغم من ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاضً. ثقة...
تتداول العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) اليوم بانخفاض 0.5%، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ 27 فبراير. وقد فرض الأسبوعان الماضيان ضغوطًا شديدة...
صدرت بيانات الاسكان لشهر فبراير من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1473 , المتوقع: 1456, الفعلي: 1459 تراخيص البناء: السابق:...
الوضع العام للسوق: ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة اليوم بعد أن أشار استطلاع IFO الألماني إلى تحسن في ثقة الأعمال في أكبر اقتصاد في المنطقة، وذلك بعد أيام...
