تقرير خاص: مكاسب ذهبية إثر توترات في الشرق الأوسط
ارتفع سعر الذهب لفترة طويلة و استمر بالارتفاع خلال العام الماضي بالرغم من تفاؤل الأسواق المالية العالمية. يدرك المستثمرون أن البنوك المركزية أصبحت أكثر...
ندوة الكترونية مهمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي أساسيات سوق الكاكاو: عام آخر من فائض العرض الموسمية، ومنحنى العقود الآجلة إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟
علاماتٌ في السماء وعلى الأرض في الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصاعدًا غير مسبوق، لا سيما بين زعيميهما نيكولاس مادورو ودونالد ترامب. والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن هذا التصاعد في التوترات يصاحبه نشرٌ للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وهو أمرٌ لم يُشهد منذ عقود....
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:74، المتوقع: 34, الفعلي: 33 في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة...
سوف يدلي دونالد ترامب تصريح في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش بعد عدة ساعات من الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق. تعتقد الأسواق نية ترامب...
شنت إيران هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق. أفادت تقارير إطلاق ما بين 15-20 صاروخ باليستي من مواقع إيرانية حيث زعمت إيران مقتل "80 إرهابي...
مستوى دعم رئيسي: 107.70 مستوى مقاومة رئيسي: 108.45 لو نظرنا على مخطط USDJPY نلاحظ معاناة السعر عند منطقة المقاومة 108.45. هناك احتمالية استمرار...
استمرار تعافي الأسهم بعد تدهور يوم الجمعة الماضي إثر مقتل الجنرال الإيراني سليماني. أنهى مؤشر النيكاي جلسة تداوله بارتفاع 1.5% بينما ارتفع...
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط هي الموضوع الرئيسي للأسواق في بداية الأسبوع مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتراجع الأسهم. شهدنا تطورات...
قتلت الولايات المتحدة أحد اكبر جنرالات إيران ، قاسم سليماني ، في غارة جوية خلال الليل. تعهدت إيران "بالانتقام " للقتل. انخفضت...
ارتفاع الأسهم الآسيوية في اليوم الثاني من عام 2020. أنهى مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ في حين أن معظم المؤشرات الصينية ارتفعت...
تراجعت وول ستريت يوم أمس ويمتد هذا المزاج إلى آسيا حيث تراجعت الأسهم الآسيوية (AUS200) بقدر 1.7 ٪ تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في...
تصل أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد الضربة الأمريكية على المواقع المدعومة من إيران كانت الضربة على المواقع في العراق وسوريا ردًا...
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.34 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.23 ٪. تأخر مؤشر S&P 500 ...
