أزمة الكاكاو… هل الشوكولاتة في خطر؟

٦ نوفمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية مهمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي أساسيات سوق الكاكاو: عام آخر من فائض العرض الموسمية، ومنحنى العقود الآجلة إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟  

المزيد

فنزويلا، ماذا يعني التغيير في السلطة بالنسبة لأسعار النفط؟

٦ نوفمبر ٢٠٢٥

علاماتٌ في السماء وعلى الأرض في الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصاعدًا غير مسبوق، لا سيما بين زعيميهما نيكولاس مادورو ودونالد ترامب. والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن هذا التصاعد في التوترات يصاحبه نشرٌ للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وهو أمرٌ لم يُشهد منذ عقود....

المزيد

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

٦ نوفمبر ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:74، المتوقع: 34, الفعلي: 33   في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة...

المزيد

