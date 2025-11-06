حصاد الأسواق
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مهمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي أساسيات سوق الكاكاو: عام آخر من فائض العرض الموسمية، ومنحنى العقود الآجلة إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟
علاماتٌ في السماء وعلى الأرض في الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصاعدًا غير مسبوق، لا سيما بين زعيميهما نيكولاس مادورو ودونالد ترامب. والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن هذا التصاعد في التوترات يصاحبه نشرٌ للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وهو أمرٌ لم يُشهد منذ عقود....
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:74، المتوقع: 34, الفعلي: 33 في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف مع ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.3٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ اختلاط...
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف اً بعد تقلبات جلسة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1 ٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15...
مستويات الدعم الرئيسية: 3107، 3120 مستويات المقاومة: 3140 بالنظر على مخطط US500 نلاحظ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسية و بالنتيجة نلاحظ...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة إثر التعليقات الإيجابية على الوضع التجاري. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.63% بينما أغلق...
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
تراجع المؤشرات الأمريكية أمس بعد إشارة الرئيس ترامب أنه ليس بعجلة من أمره لعقد صفقة تجارية مع الصين. انخفض الداو جونز بنسبة 1.01% و مؤشر ستاندرد...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
