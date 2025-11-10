AUDUSD -توصية من بنك تي دي
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي ارتفاع الأسهم مع التفاؤل بشأن انتهاء الاغلاق الحكومي الدولار الأمريكي تحت الضغط سجلت الصين أول قراءة إيجابية للتضخم منذ يونيو
الجمعة السوداء لا تُمثّل مجرد يوم واحد من العروض الترويجية، بل هي بداية رمزية لأكثر فترات العام ربحيةً لتجار التجزئة العالميين، وخاصةً لمنصات التجارة الإلكترونية. وبينما لا تشهد جميع العلامات التجارية نفس الارتفاع في المبيعات (يعتمد كل شيء على تشكيلة المنتجات وأذواق المستهلكين)، إلا أن هناك أمرًا واحدًا...
امتدّ الإغلاق الحكومي المستمر حاليًا في الولايات المتحدة، والناجم عن نزاع على مشروع قانون الميزانية، ليصبح رسميًا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تجاوز الإغلاق السابق الذي استمر 35 يومًا، والذي حدث أيضًا في عهد إدارة دونالد ترامب. وتزداد الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية اتساعًا على الاقتصاد. أحدث...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف اً بعد تقلبات جلسة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1 ٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15...
مستويات الدعم الرئيسية: 3107، 3120 مستويات المقاومة: 3140 بالنظر على مخطط US500 نلاحظ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسية و بالنتيجة نلاحظ...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة إثر التعليقات الإيجابية على الوضع التجاري. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.63% بينما أغلق...
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
تراجع المؤشرات الأمريكية أمس بعد إشارة الرئيس ترامب أنه ليس بعجلة من أمره لعقد صفقة تجارية مع الصين. انخفض الداو جونز بنسبة 1.01% و مؤشر ستاندرد...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
صرح الرئيس الأمريكي ترامب عدم وجود موعد نهائي لعقد اتفاقية تجارية مع الصين و أضاف أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية بعد سنة 2020. تسببت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
