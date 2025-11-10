اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

هل يعود الذهب للاتجاه الصعودي

١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي ارتفاع الأسهم مع التفاؤل بشأن انتهاء الاغلاق الحكومي الدولار الأمريكي تحت الضغط سجلت الصين أول قراءة إيجابية للتضخم منذ يونيو  

المزيد

العد التنازلي للجمعة السوداء 2025: ما هي الأسهم التي قد تستفيد؟

١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

الجمعة السوداء لا تُمثّل مجرد يوم واحد من العروض الترويجية، بل هي بداية رمزية لأكثر فترات العام ربحيةً لتجار التجزئة العالميين، وخاصةً لمنصات التجارة الإلكترونية. وبينما لا تشهد جميع العلامات التجارية نفس الارتفاع في المبيعات (يعتمد كل شيء على تشكيلة المنتجات وأذواق المستهلكين)، إلا أن هناك أمرًا واحدًا...

المزيد

أكتوبر، يعاني أكثر من 40 مليون أمريكي من انعدام الأمن الغذائي - ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟

١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

امتدّ الإغلاق الحكومي المستمر حاليًا في الولايات المتحدة، والناجم عن نزاع على مشروع قانون الميزانية، ليصبح رسميًا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تجاوز الإغلاق السابق الذي استمر 35 يومًا، والذي حدث أيضًا في عهد إدارة دونالد ترامب. وتزداد الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية اتساعًا على الاقتصاد. أحدث...

المزيد

٣ ديسمبر ٢٠١٩
٢ ديسمبر ٢٠١٩
٢٩ نوفمبر ٢٠١٩
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
٢١ نوفمبر ٢٠١٩

تقويم السوق

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات