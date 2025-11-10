حصاد الأسواق
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي ارتفاع الأسهم مع التفاؤل بشأن انتهاء الاغلاق الحكومي الدولار الأمريكي تحت الضغط سجلت الصين أول قراءة إيجابية للتضخم منذ يونيو
الجمعة السوداء لا تُمثّل مجرد يوم واحد من العروض الترويجية، بل هي بداية رمزية لأكثر فترات العام ربحيةً لتجار التجزئة العالميين، وخاصةً لمنصات التجارة الإلكترونية. وبينما لا تشهد جميع العلامات التجارية نفس الارتفاع في المبيعات (يعتمد كل شيء على تشكيلة المنتجات وأذواق المستهلكين)، إلا أن هناك أمرًا واحدًا...
امتدّ الإغلاق الحكومي المستمر حاليًا في الولايات المتحدة، والناجم عن نزاع على مشروع قانون الميزانية، ليصبح رسميًا الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تجاوز الإغلاق السابق الذي استمر 35 يومًا، والذي حدث أيضًا في عهد إدارة دونالد ترامب. وتزداد الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية اتساعًا على الاقتصاد. أحدث...
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.66 ٪. مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة 0.15 ٪. ستبقى...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج AUDJPY يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق): 73.90 هدف:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع. أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة حوالي 0.2٪ أعلى من أسعار إغلاق يوم الاثنين. كان...
فشلت البيانات من الولايات المتحدة في إعطاء إشارة واضحة عن أداء السوق الحالي البيانات هي: ثقة المستهلك: 125.5 مقابل 127.0 المتوقع. 126.1...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع ، على غرار الأداء الجيد للأسهم الأوروبية والآسيوية. كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً في وول ستريت حيث أغلق مرتفعًا...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
أعلنت الصين أنها سترفع العقوبات لسرقة الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة من خلال معالجة أحد المطالب الأمريكية الرئيسية....
يقع السعر تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1474 دولار يمكن رؤية نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني بالنظر إلى الذهب على الفاصل...
