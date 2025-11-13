اقرأ أكثر

مشاكل جوجل الأوروبية

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد...

سهم الأسبوع - شركة سي في إس هيلث (13.11.2025)

١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

شركة CVS Health Corporation هي شركةٌ لطالما كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين لسنوات. تنتشر صيدلياتها في كل مدينة تقريبًا، كما يتيح لها تأمينها الصحي وخدماتها الطبية العمل على جبهات متعددة في آنٍ واحد. على الرغم من اعتبارها شركةً دفاعيةً في كثير من الأحيان، إلا أن CVS لا تقف مكتوفة...

إنفينيون بعد الأرباح: نمو هائل ووعود ضخمة

١٢ نوفمبر ٢٠٢٥

تُعد شركة إنفينيون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة محليًا في سوق أشباه الموصلات. وتُعدّ الشركة الألمانية من الشركات القليلة بهذا الحجم في أوروبا. تتميز محفظة منتجات الشركة بتنوعها الكبير، مما يُصب في مصلحتها في سوقٍ يشهد تقلباتٍ متزايدة. ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، لم تُلبِّ الشركة توقعات المستثمرين...

