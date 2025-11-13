إشعار فني: EURUSD
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد...
شركة CVS Health Corporation هي شركةٌ لطالما كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين لسنوات. تنتشر صيدلياتها في كل مدينة تقريبًا، كما يتيح لها تأمينها الصحي وخدماتها الطبية العمل على جبهات متعددة في آنٍ واحد. على الرغم من اعتبارها شركةً دفاعيةً في كثير من الأحيان، إلا أن CVS لا تقف مكتوفة...
تُعد شركة إنفينيون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة محليًا في سوق أشباه الموصلات. وتُعدّ الشركة الألمانية من الشركات القليلة بهذا الحجم في أوروبا. تتميز محفظة منتجات الشركة بتنوعها الكبير، مما يُصب في مصلحتها في سوقٍ يشهد تقلباتٍ متزايدة. ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، لم تُلبِّ الشركة توقعات المستثمرين...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.66 ٪. مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة 0.15 ٪. ستبقى...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج AUDJPY يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق): 73.90 هدف:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع. أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة حوالي 0.2٪ أعلى من أسعار إغلاق يوم الاثنين. كان...
فشلت البيانات من الولايات المتحدة في إعطاء إشارة واضحة عن أداء السوق الحالي البيانات هي: ثقة المستهلك: 125.5 مقابل 127.0 المتوقع. 126.1...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع ، على غرار الأداء الجيد للأسهم الأوروبية والآسيوية. كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً في وول ستريت حيث أغلق مرتفعًا...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
أعلنت الصين أنها سترفع العقوبات لسرقة الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة من خلال معالجة أحد المطالب الأمريكية الرئيسية....
يقع السعر تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1474 دولار يمكن رؤية نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني بالنظر إلى الذهب على الفاصل...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بخسائر معتدلة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتحقق هذا العام ؛ تراجعت...
