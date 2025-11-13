نظرة على الأسواق
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
أخبار الأسواق
تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد...
المزيد
شركة CVS Health Corporation هي شركةٌ لطالما كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين لسنوات. تنتشر صيدلياتها في كل مدينة تقريبًا، كما يتيح لها تأمينها الصحي وخدماتها الطبية العمل على جبهات متعددة في آنٍ واحد. على الرغم من اعتبارها شركةً دفاعيةً في كثير من الأحيان، إلا أن CVS لا تقف مكتوفة...
المزيد
تُعد شركة إنفينيون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة محليًا في سوق أشباه الموصلات. وتُعدّ الشركة الألمانية من الشركات القليلة بهذا الحجم في أوروبا. تتميز محفظة منتجات الشركة بتنوعها الكبير، مما يُصب في مصلحتها في سوقٍ يشهد تقلباتٍ متزايدة. ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، لم تُلبِّ الشركة توقعات المستثمرين...
المزيد
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
توصية من "TD" بنك على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 1.3207 هدف:...
تراجع خام غرب تكساس عن المقاومة عند مستوى 57.8 دولار الدعم الرئيسي المحتمل عند مستوى 55.00 دولار توقفت الحركة الصعودية في سوق النفط الأسبوع الماضي....
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب بنسبة 0.1٪ تباينت الجلسة الآسيوية مع ارتفاع الأسهم...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج CHFJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بين 0.7 ٪ و 0.8 ٪ يوم الجمعة. تباينت الأسهم في آسيا على الرغم من تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3 ٪ و ارتفاع هانغ سنغ بنسبة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 108.40 : هدف...
قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائي وقراءة الميزان التجاري الأوروبي توقعات بانتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض سبتمبر 10:00...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف باستثناء مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 0.05 ٪ وسجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.3 ٪ و SP500...
صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدلاء جيروم باول لشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع طفيف حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% بالمئة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.2% أما الداو جونز...
خطاب الرئيس ترامب عن التجارة من المتوقع أن تكون بيانات العمالة البريطانية لشهر سبتمبر مماثلة لشهر أغسطس من المتوقع أن يرتفع مؤشر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم