أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بدون تغيير يذكرا ؛ بدورها تتداول الأسواق الآسيوية بصعود اليوم حيث تصدر مؤشر نيكي الياباني سباق المكاسب...
تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد...
شركة CVS Health Corporation هي شركةٌ لطالما كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين لسنوات. تنتشر صيدلياتها في كل مدينة تقريبًا، كما يتيح لها تأمينها الصحي وخدماتها الطبية العمل على جبهات متعددة في آنٍ واحد. على الرغم من اعتبارها شركةً دفاعيةً في كثير من الأحيان، إلا أن CVS لا تقف مكتوفة...
تُعد شركة إنفينيون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة محليًا في سوق أشباه الموصلات. وتُعدّ الشركة الألمانية من الشركات القليلة بهذا الحجم في أوروبا. تتميز محفظة منتجات الشركة بتنوعها الكبير، مما يُصب في مصلحتها في سوقٍ يشهد تقلباتٍ متزايدة. ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، لم تُلبِّ الشركة توقعات المستثمرين...
شح بالبيانات للعديد من البلدان بمناسبة عطلة الحرب العالمية الأولة. كل من الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و بلجيكا و بولندا. 9:30 AM بتوقيت جرينتش...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي بنتائج إيجابية حيث أغلق الناسداك عند +0.48% و ستاندرد آند بور عند +0.26% و الداو جونز الصناعي عند...
من المتوقع استمرار معدلات البطالة الكندية عند 5.5٪ في أكتوبر زيادة أخرى من المتوقع في تقرير ميتشيغان إعلان...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الخميس بمكاسب حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 ٪ ، ستاندار آند بور و ناسداك بنسبة 0.3 ٪ ؛ لم تشاطر...
توصية من سوسيتيه جنرال على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 1.1075 (سعر...
ملخص: إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة و إصدار تقرير التضخم الربع سنوي بيانات الوظائف الأمريكية عدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك...
أداء مختلف في وول ستريت يوم أمس حيث انخفض ناسداك 0.3% وارتفاع S&P500 بنسبة 0.1% وعدم تغيير في مؤشر الداو جونز موسم الأرباح في...
ملخص: وحدة تكاليف العمالة من الولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات الاوروبي النهائي في أوروبا من الساعة 8:15 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا...
أنهت وول ستريت تداولات أمس على حالها حيث انخفض SP500 بنسبة 0.1% و ارتفاع الجونز 0.1% و بقاء مؤشر الناسداك على حاله اختلاف...
ملخص: مؤشرات الخدمات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقرير التوظيف من نيوزيلندا للربع الثالث خطابات محافظي البنوك المركزية 9:30بتوقيت...
أنهت وول ستريت تداولات أمس بارتفاع طفيف نسبياً مع صعود مؤشر ناسداك 0.6% و ارتفاع بقدر 0.4% لكل من الداو جونز و SP500 شهدت...
توصية من "TD" بنك على زوج NZDCHF يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 0.6349 (سعر السوق) 0.6450...
بيانات مؤشر مديري المشتريات من بولندا والمملكة المتحدة من المتوقع أن تظهر البيانات من الولايات المتحدة تدهور خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي...
ارتفاع مؤشرات الولايات المتحدة بشكل ملحوظ يوم الجمعة مع ارتفاع مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 1.1 ٪ و SP500 بنسبة 1 ٪ ؛ شوهد هذا الشعور المتفائل...
