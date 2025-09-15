عاجل: مؤشر IFO الألماني للثقة يفوق التوقعات بقليل، و EURUSD يحقق مكاسب
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
9:00 - مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو لشهر مارس مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو (مارس): القراءة...
ارتفع الين الياباني يوم الثلاثاء، مما دفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني للانخفاض من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع قرب 151.00، حيث استوعبت الأسواق...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم قراءات معنويات الشركات الألمانية، وبيانات الإسكان الأمريكية، ومؤشرات ثقة المستهلك. ستراقب الأسواق هذه المؤشرات بحثًا عن مؤشرات...
قادت الأسهم الصينية انخفاضات الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر التكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 3.8%، مسجلاً أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. وتراجع سهم...
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% ليصل إلى 5718.7 نقطة، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9% ليصل إلى 19894.82 نقطة، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي...
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي الدولار يعود للقوة: تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق ملخص لقرارات للبنوك المركزية حرب أوكرانيا،...
أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وأوكرانيا على وشك توقيع اتفاقية لتقاسم عائدات المعادن الأوكرانية الأساسية، مما يشير إلى تعميق...
تشهد الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، مع ارتفاع سعر بيتكوين للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 3% ليصل إلى 87,655 دولارًا أمريكيًا. كما...
حققت وول ستريت مكاسب مع بداية أسبوع التداول الجديد. ارتفع مؤشر US100 حاليًا بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.3%. ومع احتساب الأسواق لموعد 2 أبريل/نيسان...
جولدمان ساكس تخفض تصنيف سوبر مايكرو كومبيوتر للبيع تيسلا تسعى للحصول على موافقة صينية لميزات متقدمة لمساعدة السائق ارتفاع أسهم AZEK بعد استحواذ...
الساعة 01:45 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع التصنيع من ستاندرد...
ذكرت مصادر مطلعة أن أرامكو اتفقت على شراء شركة "بريماكس" لتوزيع الوقود المملوكة لمجموعة "جروبو روميرو"، والتي تعمل في بيرو وكولومبيا...
عودة المكاسب إلى أوروبا بفضل مقترحات مرونة التعريفات الجمركية ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الألمانية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين تخطت شركة SAP...
شهد سعر البيتكوين تصحيحًا هبوطيًا قويًا، مستمرًا منذ يناير من هذا العام. بالنظر إلى الفاصل الزمني الأسبوعي (W1)، وصلت هذه العملة المشفرة إلى مستوى دعم...
انخفضت أسهم باير (BAYN.DE) بنحو 7% في بداية هذا الأسبوع بعد صدور حكم ضد الشركة بشأن مبيد "راوند أب" وإلزامها بدفع غرامة قدرها 2.1 مليار دولار....
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المدرجة في سوق دبي المالي، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني...
افتتحت سوق الأسهم الأوروبية الأسبوع الجديد على ارتفاع، متعافيةً من جزء من التصحيح الأخير. وقد أثارت تصريحات دونالد ترامب يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية...
أعلنت "أدنوك للغاز" والشركات التابعة لها، عن موافقة المساهمين في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام...
9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المركب لمديري...
9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو (HCOB):...
