انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
20:00 - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 28 أكتوبر أبرز النقاط: يرى "العديد" من الأعضاء أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مناسب، على عكس "قلة" من أعضاء اللجنة الذين يرونه ممكنًا. لم يُظهر السوق أي تحركات قوية عند نشر النتائج، ومن المرجح أن...
حصلت شركة كونستليشن إنرجي، إحدى شركات تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موافقة وتمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تشغيل إحدى محطات الطاقة النووية المغلقة. وعقب هذا الخبر، ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 5%. يواجه الأمريكيون أزمة طاقة وشيكة بشكل متزايد، وتتخذ واشنطن إجراءات متسارعة...
بدأت العملات الرقمية جلسة يوم الاثنين بانخفاضات، وخلال الليل، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة نحو 92,500 دولار أمريكي، ماحيًا مكاسبه منذ بداية العام؛ بينما تراجع سعر إيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار أمريكي. انعكست موجة البيع جزئيًا مع تحسن المعنويات في تداول العقود الآجلة الأمريكية، ولم تشهد الجلسة الآسيوية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.66 ٪. مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة 0.15 ٪. ستبقى...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج AUDJPY يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق): 73.90 هدف:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع. أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة حوالي 0.2٪ أعلى من أسعار إغلاق يوم الاثنين. كان...
فشلت البيانات من الولايات المتحدة في إعطاء إشارة واضحة عن أداء السوق الحالي البيانات هي: ثقة المستهلك: 125.5 مقابل 127.0 المتوقع. 126.1...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع ، على غرار الأداء الجيد للأسهم الأوروبية والآسيوية. كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً في وول ستريت حيث أغلق مرتفعًا...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
أعلنت الصين أنها سترفع العقوبات لسرقة الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة من خلال معالجة أحد المطالب الأمريكية الرئيسية....
يقع السعر تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1474 دولار يمكن رؤية نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني بالنظر إلى الذهب على الفاصل...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بخسائر معتدلة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتحقق هذا العام ؛ تراجعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
توصية من "TD" بنك على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 1.3207 هدف:...
تراجع خام غرب تكساس عن المقاومة عند مستوى 57.8 دولار الدعم الرئيسي المحتمل عند مستوى 55.00 دولار توقفت الحركة الصعودية في سوق النفط الأسبوع الماضي....
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب بنسبة 0.1٪ تباينت الجلسة الآسيوية مع ارتفاع الأسهم...
