GBPUSD - توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
أخبار الأسواق
20:00 - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 28 أكتوبر أبرز النقاط: يرى "العديد" من الأعضاء أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مناسب، على عكس "قلة" من أعضاء اللجنة الذين يرونه ممكنًا. لم يُظهر السوق أي تحركات قوية عند نشر النتائج، ومن المرجح أن...
حصلت شركة كونستليشن إنرجي، إحدى شركات تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موافقة وتمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تشغيل إحدى محطات الطاقة النووية المغلقة. وعقب هذا الخبر، ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 5%. يواجه الأمريكيون أزمة طاقة وشيكة بشكل متزايد، وتتخذ واشنطن إجراءات متسارعة...
بدأت العملات الرقمية جلسة يوم الاثنين بانخفاضات، وخلال الليل، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة نحو 92,500 دولار أمريكي، ماحيًا مكاسبه منذ بداية العام؛ بينما تراجع سعر إيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار أمريكي. انعكست موجة البيع جزئيًا مع تحسن المعنويات في تداول العقود الآجلة الأمريكية، ولم تشهد الجلسة الآسيوية...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج CHFJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بين 0.7 ٪ و 0.8 ٪ يوم الجمعة. تباينت الأسهم في آسيا على الرغم من تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3 ٪ و ارتفاع هانغ سنغ بنسبة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 108.40 : هدف...
قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائي وقراءة الميزان التجاري الأوروبي توقعات بانتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض سبتمبر 10:00...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف باستثناء مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 0.05 ٪ وسجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.3 ٪ و SP500...
صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدلاء جيروم باول لشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع طفيف حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% بالمئة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.2% أما الداو جونز...
خطاب الرئيس ترامب عن التجارة من المتوقع أن تكون بيانات العمالة البريطانية لشهر سبتمبر مماثلة لشهر أغسطس من المتوقع أن يرتفع مؤشر...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بدون تغيير يذكرا ؛ بدورها تتداول الأسواق الآسيوية بصعود اليوم حيث تصدر مؤشر نيكي الياباني سباق المكاسب...
شح بالبيانات للعديد من البلدان بمناسبة عطلة الحرب العالمية الأولة. كل من الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و بلجيكا و بولندا. 9:30 AM بتوقيت جرينتش...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي بنتائج إيجابية حيث أغلق الناسداك عند +0.48% و ستاندرد آند بور عند +0.26% و الداو جونز الصناعي عند...
من المتوقع استمرار معدلات البطالة الكندية عند 5.5٪ في أكتوبر زيادة أخرى من المتوقع في تقرير ميتشيغان إعلان...
