عاجل: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - كثيرون ضد خفض الفائدة في ديسمبر!

١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

  20:00 - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 28 أكتوبر أبرز النقاط: يرى "العديد" من الأعضاء أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مناسب، على عكس "قلة" من أعضاء اللجنة الذين يرونه ممكنًا. لم يُظهر السوق أي تحركات قوية عند نشر النتائج، ومن المرجح أن...

المزيد

شركة كونستليشن إنرجي وجزيرة ثري مايل - الماضي والمستقبل النووي

١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

حصلت شركة كونستليشن إنرجي، إحدى شركات تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موافقة وتمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تشغيل إحدى محطات الطاقة النووية المغلقة. وعقب هذا الخبر، ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 5%. يواجه الأمريكيون أزمة طاقة وشيكة بشكل متزايد، وتتخذ واشنطن إجراءات متسارعة...

المزيد

أخبار العملات المشفرة: بيتكوين تحاول إيقاف موجة البيع 📌تدفقات الصناديق المتداولة تضغط على العملات المشفرة

١٧ نوفمبر ٢٠٢٥

بدأت العملات الرقمية جلسة يوم الاثنين بانخفاضات، وخلال الليل، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة نحو 92,500 دولار أمريكي، ماحيًا مكاسبه منذ بداية العام؛ بينما تراجع سعر إيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار أمريكي. انعكست موجة البيع جزئيًا مع تحسن المعنويات في تداول العقود الآجلة الأمريكية، ولم تشهد الجلسة الآسيوية...

المزيد

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات