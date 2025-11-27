نظرة على الأسواق
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بخسائر معتدلة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتحقق هذا العام ؛ تراجعت...
أخبار الأسواق
في الربع الثالث من عام 2025، قدمت شركة CD Projekt (CDR.PL) نتائج تؤكد بوضوح فرضية "الحياة الثانية" لـ Cyberpunk. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات السوق على جميع المستويات الرئيسية (الإيرادات، الأرباح قبل الفوائد والضرائب، صافي الربح)، بل أثبتت أيضًا قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية في وقتٍ تُخصص...
كان سوق الفضة على شفا مشكلة هيكلية مؤقتة، حيث انخفضت احتياطيات المعادن الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بينما بلغت صادرات الفضة من الصين إلى لندن مستوى قياسيًا بلغ 660 طنًا في أكتوبر، مما فاقم توتر السوق أصلًا. وشهدت أسهم بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة شنغهاي للذهب انخفاضًا حادًا - حيث وصلت الأولى...
يعاني الاقتصاد الألماني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن سلسلة من المشاكل الهيكلية. فارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو الاقتصادي، يحدّان من قدرة الحكومة على المناورة وتفاؤل المستثمرين. ويعاني عملاق أوروبا الاقتصادي أكثر فأكثر. ألمانيا تواجه مشكلة، ولم يعد أحد يتجنب الحديث...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
توصية من "TD" بنك على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 1.3207 هدف:...
تراجع خام غرب تكساس عن المقاومة عند مستوى 57.8 دولار الدعم الرئيسي المحتمل عند مستوى 55.00 دولار توقفت الحركة الصعودية في سوق النفط الأسبوع الماضي....
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب بنسبة 0.1٪ تباينت الجلسة الآسيوية مع ارتفاع الأسهم...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج CHFJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بين 0.7 ٪ و 0.8 ٪ يوم الجمعة. تباينت الأسهم في آسيا على الرغم من تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3 ٪ و ارتفاع هانغ سنغ بنسبة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 108.40 : هدف...
قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائي وقراءة الميزان التجاري الأوروبي توقعات بانتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض سبتمبر 10:00...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف باستثناء مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 0.05 ٪ وسجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.3 ٪ و SP500...
صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدلاء جيروم باول لشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع طفيف حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% بالمئة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.2% أما الداو جونز...
