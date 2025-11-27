الفضة في ارتفاع 📈 المعدن يكسب ما يقرب من 2.5٪ 💡

كان سوق الفضة على شفا مشكلة هيكلية مؤقتة، حيث انخفضت احتياطيات المعادن الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بينما بلغت صادرات الفضة من الصين إلى لندن مستوى قياسيًا بلغ 660 طنًا في أكتوبر، مما فاقم توتر السوق أصلًا. وشهدت أسهم بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة شنغهاي للذهب انخفاضًا حادًا - حيث وصلت الأولى...

المزيد