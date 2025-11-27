اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

أرباح CD Projekt الفصلية - "متفوقة" على جميع التوقعات📱

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

في الربع الثالث من عام 2025، قدمت شركة CD Projekt (CDR.PL) نتائج تؤكد بوضوح فرضية "الحياة الثانية" لـ Cyberpunk. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات السوق على جميع المستويات الرئيسية (الإيرادات، الأرباح قبل الفوائد والضرائب، صافي الربح)، بل أثبتت أيضًا قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية في وقتٍ تُخصص...

المزيد

الفضة في ارتفاع 📈 المعدن يكسب ما يقرب من 2.5٪ 💡

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

كان سوق الفضة على شفا مشكلة هيكلية مؤقتة، حيث انخفضت احتياطيات المعادن الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بينما بلغت صادرات الفضة من الصين إلى لندن مستوى قياسيًا بلغ 660 طنًا في أكتوبر، مما فاقم توتر السوق أصلًا. وشهدت أسهم بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة شنغهاي للذهب انخفاضًا حادًا - حيث وصلت الأولى...

المزيد

كيف ستنتهي دورة المحور الألمانية الثانية؟

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

يعاني الاقتصاد الألماني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن سلسلة من المشاكل الهيكلية. فارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو الاقتصادي، يحدّان من قدرة الحكومة على المناورة وتفاؤل المستثمرين. ويعاني عملاق أوروبا الاقتصادي أكثر فأكثر. ألمانيا تواجه مشكلة، ولم يعد أحد يتجنب الحديث...

المزيد

٢١ نوفمبر ٢٠١٩
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
١٨ نوفمبر ٢٠١٩
١٥ نوفمبر ٢٠١٩
١٤ نوفمبر ٢٠١٩
١٣ نوفمبر ٢٠١٩
١٢ نوفمبر ٢٠١٩

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات