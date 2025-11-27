التقويم الاقتصادي:تنتظر الأسواق خطاب ترامب
خطاب الرئيس ترامب عن التجارة من المتوقع أن تكون بيانات العمالة البريطانية لشهر سبتمبر مماثلة لشهر أغسطس من المتوقع أن يرتفع مؤشر...
أخبار الأسواق
في الربع الثالث من عام 2025، قدمت شركة CD Projekt (CDR.PL) نتائج تؤكد بوضوح فرضية "الحياة الثانية" لـ Cyberpunk. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات السوق على جميع المستويات الرئيسية (الإيرادات، الأرباح قبل الفوائد والضرائب، صافي الربح)، بل أثبتت أيضًا قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية في وقتٍ تُخصص...
كان سوق الفضة على شفا مشكلة هيكلية مؤقتة، حيث انخفضت احتياطيات المعادن الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بينما بلغت صادرات الفضة من الصين إلى لندن مستوى قياسيًا بلغ 660 طنًا في أكتوبر، مما فاقم توتر السوق أصلًا. وشهدت أسهم بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة شنغهاي للذهب انخفاضًا حادًا - حيث وصلت الأولى...
يعاني الاقتصاد الألماني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن سلسلة من المشاكل الهيكلية. فارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو الاقتصادي، يحدّان من قدرة الحكومة على المناورة وتفاؤل المستثمرين. ويعاني عملاق أوروبا الاقتصادي أكثر فأكثر. ألمانيا تواجه مشكلة، ولم يعد أحد يتجنب الحديث...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بدون تغيير يذكرا ؛ بدورها تتداول الأسواق الآسيوية بصعود اليوم حيث تصدر مؤشر نيكي الياباني سباق المكاسب...
شح بالبيانات للعديد من البلدان بمناسبة عطلة الحرب العالمية الأولة. كل من الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و بلجيكا و بولندا. 9:30 AM بتوقيت جرينتش...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي بنتائج إيجابية حيث أغلق الناسداك عند +0.48% و ستاندرد آند بور عند +0.26% و الداو جونز الصناعي عند...
من المتوقع استمرار معدلات البطالة الكندية عند 5.5٪ في أكتوبر زيادة أخرى من المتوقع في تقرير ميتشيغان إعلان...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الخميس بمكاسب حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 ٪ ، ستاندار آند بور و ناسداك بنسبة 0.3 ٪ ؛ لم تشاطر...
توصية من سوسيتيه جنرال على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 1.1075 (سعر...
ملخص: إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة و إصدار تقرير التضخم الربع سنوي بيانات الوظائف الأمريكية عدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك...
أداء مختلف في وول ستريت يوم أمس حيث انخفض ناسداك 0.3% وارتفاع S&P500 بنسبة 0.1% وعدم تغيير في مؤشر الداو جونز موسم الأرباح في...
ملخص: وحدة تكاليف العمالة من الولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات الاوروبي النهائي في أوروبا من الساعة 8:15 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا...
أنهت وول ستريت تداولات أمس على حالها حيث انخفض SP500 بنسبة 0.1% و ارتفاع الجونز 0.1% و بقاء مؤشر الناسداك على حاله اختلاف...
ملخص: مؤشرات الخدمات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقرير التوظيف من نيوزيلندا للربع الثالث خطابات محافظي البنوك المركزية 9:30بتوقيت...
أنهت وول ستريت تداولات أمس بارتفاع طفيف نسبياً مع صعود مؤشر ناسداك 0.6% و ارتفاع بقدر 0.4% لكل من الداو جونز و SP500 شهدت...
توصية من "TD" بنك على زوج NZDCHF يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 0.6349 (سعر السوق) 0.6450...
بيانات مؤشر مديري المشتريات من بولندا والمملكة المتحدة من المتوقع أن تظهر البيانات من الولايات المتحدة تدهور خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي...
