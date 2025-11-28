اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (28.11.2025)

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

نحن على وشك بدء الشهر الأخير من تداولات الأسواق المالية العالمية في عام 2025. هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أحدث البيانات الرئيسية من الولايات المتحدة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحادثات الإضافية حول خطة السلام الأوكرانية الروسية، وتعليقات أويدا من بنك اليابان، والتي ستحدد...

المزيد

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.3% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: -0.2%, الفعلي: -0.2% مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.6% مؤشر أسعار...

المزيد

نقطة تحول مالية في المملكة المتحدة؟

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

كانت أسواق المملكة المتحدة تترقب هذا الحدث بفارغ الصبر: فقد قدمت رئيسة الوزراء راشيل ريفز أمس ميزانيتها للعام المقبل. وقد سلطت الأضواء على هذه الميزانية، التي يُنظر إليها على أنها حافز محتمل لنهاية العام، حيث علق المستثمرون على كل قرار يتخذه رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت. وعقب الإعلان، حدّث مكتب مسؤولية...

المزيد

١٥ نوفمبر ٢٠١٩
١٤ نوفمبر ٢٠١٩
١٣ نوفمبر ٢٠١٩
١٢ نوفمبر ٢٠١٩
١١ نوفمبر ٢٠١٩
٨ نوفمبر ٢٠١٩
٧ نوفمبر ٢٠١٩
٦ نوفمبر ٢٠١٩

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات