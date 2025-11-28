نظرة على الأسواق
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
أخبار الأسواق
نحن على وشك بدء الشهر الأخير من تداولات الأسواق المالية العالمية في عام 2025. هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أحدث البيانات الرئيسية من الولايات المتحدة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحادثات الإضافية حول خطة السلام الأوكرانية الروسية، وتعليقات أويدا من بنك اليابان، والتي ستحدد...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.3% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: -0.2%, الفعلي: -0.2% مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.6% مؤشر أسعار...
كانت أسواق المملكة المتحدة تترقب هذا الحدث بفارغ الصبر: فقد قدمت رئيسة الوزراء راشيل ريفز أمس ميزانيتها للعام المقبل. وقد سلطت الأضواء على هذه الميزانية، التي يُنظر إليها على أنها حافز محتمل لنهاية العام، حيث علق المستثمرون على كل قرار يتخذه رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت. وعقب الإعلان، حدّث مكتب مسؤولية...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف باستثناء مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 0.05 ٪ وسجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.3 ٪ و SP500...
صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدلاء جيروم باول لشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع طفيف حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% بالمئة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.2% أما الداو جونز...
خطاب الرئيس ترامب عن التجارة من المتوقع أن تكون بيانات العمالة البريطانية لشهر سبتمبر مماثلة لشهر أغسطس من المتوقع أن يرتفع مؤشر...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بدون تغيير يذكرا ؛ بدورها تتداول الأسواق الآسيوية بصعود اليوم حيث تصدر مؤشر نيكي الياباني سباق المكاسب...
شح بالبيانات للعديد من البلدان بمناسبة عطلة الحرب العالمية الأولة. كل من الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و بلجيكا و بولندا. 9:30 AM بتوقيت جرينتش...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي بنتائج إيجابية حيث أغلق الناسداك عند +0.48% و ستاندرد آند بور عند +0.26% و الداو جونز الصناعي عند...
من المتوقع استمرار معدلات البطالة الكندية عند 5.5٪ في أكتوبر زيادة أخرى من المتوقع في تقرير ميتشيغان إعلان...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الخميس بمكاسب حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 ٪ ، ستاندار آند بور و ناسداك بنسبة 0.3 ٪ ؛ لم تشاطر...
توصية من سوسيتيه جنرال على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 1.1075 (سعر...
ملخص: إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة و إصدار تقرير التضخم الربع سنوي بيانات الوظائف الأمريكية عدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك...
أداء مختلف في وول ستريت يوم أمس حيث انخفض ناسداك 0.3% وارتفاع S&P500 بنسبة 0.1% وعدم تغيير في مؤشر الداو جونز موسم الأرباح في...
ملخص: وحدة تكاليف العمالة من الولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات الاوروبي النهائي في أوروبا من الساعة 8:15 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا...
