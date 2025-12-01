اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا

١ ديسمبر ٢٠٢٥

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.   مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.2, المتوقع: 50.2, الفعلي: 50.2   أظهر صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بريطانيا استقراراً ملحوظاً...

المزيد

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

١ ديسمبر ٢٠٢٥

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.   مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.6, المتوقع: 48.4, الفعلي: 48.2   يعكس صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا تراجعاً طفيفاً عن التوقعات، حيث سجّل 48.2 مقابل توقعات عند 48.4...

المزيد

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (28.11.2025)

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

نحن على وشك بدء الشهر الأخير من تداولات الأسواق المالية العالمية في عام 2025. هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أحدث البيانات الرئيسية من الولايات المتحدة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحادثات الإضافية حول خطة السلام الأوكرانية الروسية، وتعليقات أويدا من بنك اليابان، والتي ستحدد...

المزيد

٨ نوفمبر ٢٠١٩
٧ نوفمبر ٢٠١٩
٦ نوفمبر ٢٠١٩
٥ نوفمبر ٢٠١٩
٤ نوفمبر ٢٠١٩
١ نوفمبر ٢٠١٩
٣١ أكتوبر ٢٠١٩

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات