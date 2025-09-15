عاجل: مؤشر مديري المشتريات الألماني أعلى من المتوقع 📈 EURUSD ينخفض
08:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة HCOB فرنسا: الفعلي...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
08:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة HCOB فرنسا: الفعلي...
علق بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قائلاً: "قد يتحقق هدف التضخم أسرع مما أشارت إليه التوقعات السابقة". وعقب تصريحات...
انتهى أسبوع البنوك المركزية، لكن البيانات الرئيسية ستستمر في التدفق خلال الأيام المقبلة. سيشهد يوم الاثنين صدور مؤشرات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر...
أغلقت وول ستريت يوم الجمعة على ارتفاع رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بها عند الافتتاح. وتعافى مؤشر ناسداك بشكل ملحوظ (+0.52%)، بينما سجل مؤشرا...
استعادت المؤشرات الأمريكية معظم خسائرها من افتتاح اليوم. يتداول مؤشر ناسداك دون تغيير، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر ستاندرد...
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشًا في منتصف جلسة تداول يوم الجمعة، مما ساهم في انتشال المؤشرات الأمريكية من خسائر فادحة. وكان من أهم العوامل المحفزة...
قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي (ECB)، عن إيكونوستريم: "تشير جميع المؤشرات إلى خفض الفائدة في أبريل". اتسمت تعليقات...
ارتفعت أسهم بوينغ (BA.US) بأكثر من 5% بعد فوز الشركة بعقد استراتيجي من البنتاغون لشراء طائرة مقاتلة أمريكية جديدة، بقيمة 20 مليار دولار. وتراجعت أسهم لوكهيد...
قراءة مؤشر ثقة المستهلك لمنطقة اليورو (الفعلية -14.5) (التوقعات -13، السابقة -13.6)
يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه اليوم، مع انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.3%. في 21 مارس، شارك العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
كان الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وخطاب جيروم باول. وأكد الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع مستوى عدم اليقين المحيط بتوقعات...
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، حيث انخفضت مؤشرات US30 وUS500 وUS100 بنسبة 1% تقريبًا. وارتفعت تقلبات السوق اليوم، ويعود...
يشهد الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تراجعًا اليوم، حيث يزيد "يوم السحر الثلاثي" من التقلبات (حجم التداول)، ويشجع على جني الأرباح بعد ارتفاع ملحوظ...
تراجعت وول ستريت مع اقتراب فرض رسوم جمركية في أبريل. أظهرت تيسلا مرونة، حيث دعا ماسك موظفيها للاحتفاظ بأسهمها. لوكهيد مارتن وبوينغ في سباق على عقد...
وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الأندية للرياضة تسجيل أسهمها وطرح 34.32 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاضً شهرية في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات...
انخفضت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG.UK) بنحو 2% خلال جلسة اليوم، بعد أن تسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تُغذي المطار بانقطاع كبير للتيار الكهربائي...
أطلقت أرامكو السعودية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيماويات، أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضًا. رفعت بيرينبرغ توصيتها لسهم إيرباص إلى "الاحتفاظ". انخفض...
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، مسجلةً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث غذّت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وخطط أوبك+ الجديدة لخفض...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم