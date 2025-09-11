ملخص يومي: مؤشر US500 يخترق مستوى 6,500 بعد بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 📌
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع إغلاق جلسة التداول النقدي يوم الخميس، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت وبرودكوم. ارتفع مؤشر US100...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بالنظر إلى مؤشر US30 من منظور فني، يسود اتجاه تصاعدي منذ فترة. أما بالنسبة للفاصل الزمني اليومي (D1)، فقد تجاوز المؤشر الأسبوع الماضي مستوى المقاومة الرئيسي...
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه مارس حقه في إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مدعيًا وجود مبررات لذلك. وصرح البيت الأبيض بأن كوك "مُتهمة...
إنفيديا اليوم: رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا لا تُعدّ إنفيديا اليوم أكبر مُصنّع لمعالجات الرسومات فحسب، بل تُعدّ أيضًا من أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
تختبر الفضة اليوم مستويات حول 39 دولارًا للأونصة، مسجلةً أعلى سعر لها منذ 25 يوليو. وقد ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 1% خلال الجلسة، مما جعله من أقوى...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية على خلفية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل يفوق التوقعات، وضعف بيانات التضخم الفصلية، وتداعيات...
وفقًا لتقرير فوكس نيوز، تُجري إنفيديا حاليًا محادثات مع الولايات المتحدة لبيع شريحة بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى الصين. مصدر هذه المعلومات هو الرئيس...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 3.3% مؤشر أسعار...
ارتفعت الإيثريوم بأكثر من 1% اليوم، متجاوزةً 4,600 دولار أمريكي، مما يعزز الاعتقاد بأنه على الرغم من ضعف بيتكوين المؤقت، لا يزال الإقبال على المخاطرة في...
وفقًا لأحدث محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو، لا تزال أسعار الفائدة في منطقة اليورو في نطاق محايد. على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين...
أعلنت شركة بيرنو ريكارد (RI.FR)، عملاق صناعة الكحول الأوروبية، عن انخفاض في المبيعات العضوية بنسبة 3% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما كان...
موجة من التفاؤل تدفع المؤشرات الأوروبية، حيث افتتحت بورصات الأسهم في جميع أنحاء القارة على مكاسب. وتعزى هذه الزيادات إلى تغير في المعنويات وتعليقات إيجابية...
تحديثات السوق تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، معوضةً خسائرها السابقة عقب الأرباح القوية لشركة إنفيديا. ارتفعت مؤشرات...
بلغ الناتج المحلي الإجمالي السويسري على أساس سنوي 1.2% مقابل 1.3% متوقعة و2% سابقًا (0.1% على أساس ربع سنوي مقابل 0.1% متوقعة و0.4% سابقًا)
ضغطت شركة إنفيديا على الأسواق لفترة وجيزة، لكن الارتفاع العام لا يزال قائماً. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.3% تقريباً اليوم، متعافياً من خسائره المبكرة....
أصدرت شركة إنفيديا تقرير أرباح جديد يُثبت استمرار نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي، مما يدفع أعمال الشركة إلى الأمام. منذ عام ٢٠٢٣، حازت الشركة على مركز...
انخفضت أسهم شركة Nvidia (NVDA.US) بنحو 2.4% في تعاملات ما بعد ساعات العمل في وول ستريت بعد النتائج الفصلية التي جاءت أقل قليلاً من توقعات السوق في قطاع...
قبل إعلان أرباح NVIDIA، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف بنحو 0.1%. وتُتداول أسهم NVIDIA، بصفتها لاعبًا رئيسيًا في السوق، بالقرب من...
