التقويم الاقتصادي: قمة قادة الاتحاد الأوروبي ومبيعات التجزئة الكندية في دائرة الضوء
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات مبيعات التجزئة الكندية، وقراءة الحساب الجاري لمنطقة اليورو، وعددًا من المتحدثين من البنوك المركزية. ستراقب الأسواق...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تراجعت الأسهم الآسيوية مع غموض التوقعات العالمية، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ بنحو 3% بعد ارتفاعها الأخير، وانخفضت أسهم HK.cash بنسبة 1.6%....
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.51% ليصل إلى 5718.7 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.54% ليصل إلى 19894.82 نقطة،...
وفقًا لتقارير بلومبرغ، قررت آبل إجراء تغييرات في الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطوير سيري. وسيتولى مايك روكويل، الذي عمل سابقًا على Vision Pro، قيادة الفريق...
في خطاب ألقاه مؤخرًا في كالجاري، حذّر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، من أن مخاطر التضخم الناجمة عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا تُقيّد قدرة البنك...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة النفط يتراجع بعد بيانات المخزونات مؤشرات الأسهم ترتفع...
استغل وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ظهوره على قناة فوكس نيوز ليوصي الجمهور بشراء أسهم شركة السيارات المملوكة لإيلون ماسك، قائلاً: "... من غير...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت؛ وحقق مؤشر US500 مكاسب تقارب 0.9% - تتصدر ميتا بلاتفورمز (META.US) قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى. تجاوزت البيانات الاقتصادية...
تغير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) الفعلي 9 مليار(التوقعات 5 مليار، السابق -62 مليار)
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
الوضع العام للسوق: شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضًا في معظمها خلال جلسة تداول يوم الخميس. وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.5% في السوق النقدية. ويتجه اهتمام...
تتعرض أسعار الذهب اليوم لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي (ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.5% تقريبًا). انخفض الذهب بنسبة 0.5% تقريبًا عن أعلى مستوى سجله أمس...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 221, المتوقع: 224, الفعلي: 223 المطالبات المستمرة:...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.50%، المتوقع: 4.50%، الفعلي: 4.50% رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج...
أعلنت كل من «بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشربارتنرز»، التابعة ل«بلاك روك» و«مايكروسوفت» و«إم جي إكس»...
اليوم، نرى أن العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت قد محت جزءًا كبيرًا من مكاسب الأمس، مدفوعةً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي "الحمائمية" (خفض نسبة الفائدة...
من شبه المؤكد أن بنك إنجلترا سيُبقي على سياسته دون تغيير في اجتماعه في مارس. لا يزال التضخم مرتفعًا، كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بتغييرات...
انخفض عدد الوظائف في أستراليا لأول مرة منذ عام، مما زاد من توقعات السوق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، الذي...
صرحت كريستين لاغارد للتو في بروكسل قائلةً: "الاحتكاكات التجارية تضر بالنمو والرفاهية العالميين". خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، تناولت رئيسة...
08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، السويد - قرار سعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويدي النسبة الفعلية 2.25%؛ التوقعات 2.25%؛ السابقة...
