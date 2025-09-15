عاجل: خفض أسعار الفائدة السويسرية بمقدار 25 نقطة أساس ✂️
08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة (الربع الأول) لشهر ديسمبر: الفعلي 0.25%، المتوقع...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
معدل البطالة لشهر يناير: 4.4% مقابل 4.4% متوقعة و4.4% سابقة. التغير في التوظيف: 133 ألفًا مقابل 95 ألفًا متوقعة و107 آلاف سابقًا. مطالبات إعانة البطالة...
أغلقت وول ستريت على ارتفاع أمس، حيث لم تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أي مفاجآت سلبية. بعد موجة البيع المكثف يوم الثلاثاء، انتعش مؤشر ناسداك...
تتعافى مؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائر الأمس، مدعومة جزئيًا ببيان متساهل قليلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.2٪، بينما حقق...
ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1% اليوم، مقارنةً بمكاسب بلغت 0.5% قبيل القرار، مما عوّض إلى حد كبير خسائر الأمس. وتتفاعل المؤشرات الأمريكية بشكل إيجابي مع "الأخبار...
لقد بدء المؤتمر الصحفي للفدرالي في الساعة السابعة و نصف بتوقيت غرينتش و في ما يلي أهم النقاط الرئيسية: لا يزال الاقتصاد في وضع جيد بشكل عام. أبقى...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
تشهد عملة الإيثيريوم، ثاني أهم عملة رقمية في العالم، انتعاشًا اليوم بنسبة تقارب 7%، لتتجاوز سعرها 2000 دولار أمريكي. ومن أسباب هذا الانتعاش المتواصل في...
أعلنت شركة ويليامز-سونوما (WSM.US)، المتخصصة في أدوات المطبخ الفاخرة وأثاث المنزل، عن أرباحها للربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً توقعات وول ستريت. ونمت...
تحسنت معنويات وول ستريت قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (6 مساءً بتوقيت غرينتش) وخطاب رئيس مجلس الإدارة باول (6:30 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ وارتفعت العقود...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
وفقًا لبيانات ريبل، انتهت أخيرًا قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة العملات المشفرة. وكانت الأسواق تنتظر هذه اللحظة منذ بضعة أرباع،...
تشير توقعات السوق بوضوح إلى عدم وجود تغييرات في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم. ومع ذلك، قد تكون التوقعات الاقتصادية الكلية، وخاصة تلك المتعلقة بالنمو...
ارتفعت اليوم أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في بورصة هنري هب (NATGAS) بعد تجديد العقد، مدفوعةً بارتفاع قياسي في تدفقات الغاز إلى منشآت تصدير...
يتسارع سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع إمكانات نمو اقتصادي تبلغ تريليونات الدولارات. رحبت بلاك روك، ومايكروسوفت، وإم جي إكس، وشركاء البنية...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر فبراير: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.4% على أساس شهري؛ المتوقع 0.5% على...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم تراجعًا حادًا، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضًا، بقيادة مؤشر W20 (-0.44%) ومؤشر SPA35 (-0.44%)، بينما حقق...
ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة 0.20% أخرى، مسجلاً مستوى قياسياً عند 3,040 دولاراً للأونصة، مواصلاً اتجاهه الصعودي اللافت. منذ بداية العام، وصل العائد...
انخفضت الليرة التركية بأكثر من 4% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكبر خصم سياسي لأردوغان. وتشعر...
أبقى بنك اليابان (BoJ) على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، بعد آخر زيادة له في يناير. وصرح البنك بأنه قد يرفع سعر الفائدة...
