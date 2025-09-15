التقويم الاقتصادي: كل الأنظار تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي، فهل ينجح باول في تهدئة الأسواق؟ 📌📄
لا شك أن الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع سيكون مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الساعة 8:00 مساءً. ويأمل المستثمرون في الحصول على دعم من باول بعد موجة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
لا شك أن الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع سيكون مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الساعة 8:00 مساءً. ويأمل المستثمرون في الحصول على دعم من باول بعد موجة...
أنهت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تعاملات اليوم على مكاسب طفيفة، وإن لم تكن التغييرات جوهرية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بنسبة تراوحت بين 0.10%...
أنهت وول ستريت انتعاشًا استمر يومين مع استئناف عمليات البيع في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.25%، ومؤشر US100 بنسبة 1.79%،...
لم يُخفف انتهاء المحادثة بين ترامب وبوتين من وطأة وول ستريت. لا تزال عقود المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء، حيث سجل مؤشر US100 أكبر انخفاض (-1.63%)....
ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 2.3٪ فوق 8000 دولار للطن اليوم، حيث تتوقع ساحل العاج انخفاضًا بنسبة 40٪ في منتصف موسم المحصول بسبب الجفاف المطول وهطول...
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.09 على الرغم من إقرار ألمانيا صندوقًا جديدًا للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بقيمة 546 مليار يورو. يمهد...
أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، يوم الثلاثاء موافقتها على الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني ويز مقابل 32 مليار دولار نقدًا، مما أدى إلى انخفاض أسهم...
بدأ بنك اليابان (BoJ) اجتماعه الذي يستمر يومين اليوم لمناقشة التغييرات المحتملة في السياسة النقدية، على الرغم من عدم توقع أي تغييرات خلال هذه الجلسة تحديدًا....
تستأنف المؤشرات الأمريكية انخفاضاتها، ماحيةً بذلك جزءًا كبيرًا من الانتعاش الذي شهدته خلال الجلستين الماضيتين. ويتجلى الضعف بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا،...
خسرت شركة آبل استئنافها ضد الضوابط التنظيمية الألمانية. جوجل تستعد للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الناشئة "ويز" مقابل 32 مليار دولار. الرئيس...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: 0.3%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: % 0.7 معدل استغلال القدرات:...
تواجه أسهم تيسلا (TSLA.US) وقتًا عصيبًا. فلم تنخفض أسهمها بنسبة تقارب 52% منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في ديسمبر 2024 فحسب، بل انخفضت أيضًا بنسبة 3.5% إضافية...
النفط: أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الغارات الجوية الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن إلى ارتفاع الأسعار مع بداية الأسبوع الجديد. أشار...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.9%, المتوقع: 2.1%, الفعلي: 2.6% مؤشر أسعار المستهلكين...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1473 , المتوقع: 1450, الفعلي: 1456 تراخيص البناء: السابق: -0.6%،...
علق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم على الاقتصاد الأمريكي والعقوبات والتعريفات الجمركية. إليكم التفاصيل: كان نظام العقوبات يُقوّض وضع احتياطي...
كشفت شركة BYD عن تقنية شحن سريع جديدة للسيارات الكهربائية، تزعم الشركة أنها ستتيح شحن السيارات الكهربائية بسرعة تُضاهي الوقت اللازم لإعادة شحن...
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة تقارب 0.8%، مستفيدةً من ضعف الدولار الأمريكي وضيق السوق المادية. ولا يزال الطلب على السبائك في بورصة كومكس مرتفعًا للغاية،...
أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بسوق دبي المالي، مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 34%...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية يومًا جديدًا من المكاسب. ويعزى هذا الارتفاع في المعنويات اليوم إلى التفاؤل السائد في ألمانيا قبيل التصويت البرلماني على إصلاح...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم