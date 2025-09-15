عاجل: EURUSD يتراجع بعد ارتفاع مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية 📌
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية لشهر مارس: الفعلي 51.6؛ المتوقع 48.1؛ السابق 26.0؛ 10:00...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية...
ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة تقارب 1.60% مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط. يستمر الصراع بين إسرائيل وحماس، وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت...
يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي لهذا اليوم العديد من المنشورات المهمة. سيطلع المستثمرون، من بين أمور أخرى، على بيانات سوق البناء الأمريكي، بالإضافة إلى أسعار...
دفع تجدد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحماس والولايات المتحدة وإيران رؤوس الأموال إلى اللجوء إلى أصول أكثر أمانًا. في بداية اليوم، لاحظنا ارتفاعًا...
أظهرت وول ستريت بوادر استقرار بعد التصحيح الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.68%، بينما حقق مؤشر US30 مكاسب بنسبة 1.65%،...
تدخل شركة إنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA)، عملاق صناعة أشباه الموصلات، مرحلةً حاسمةً في تاريخها. فقبل انعقاد مؤتمرها السنوي GTC، الذي...
قفزت أسهم إنتل اليوم بنسبة 8.1%، متصدرةً مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، مع ترحيب المستثمرين بخطط إعادة هيكلة الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان....
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي التعريفات الجمركية وحرب أوكرانيا تقود الأسواق للهبوط كيف سيكون أداء الذهب في باقي عام 2025
أصدر الرئيس دونالد ترامب بيانًا قويًا اليوم، أعلن فيه أن "إيران ستتحمل مسؤولية كل طلقة يطلقها الحوثيون". هذا التصريح، وإن كان موجزًا، إلا أنه...
بفضل سجله الاستثماري الرائع، ينظر المستثمرون إلى وارن بافيت كقدوة في أي بيئة استثمارية. بصفته رئيس مجلس الإدارة، قاد شركة بيركشاير هاثاواي لتحقيق عائد...
تعتزم إدارة ترامب تطبيق تعريفات جمركية متبادلة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، بعد الانتهاء من تحليل الدول التي تفرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة. كما...
رفعت نتفليكس توصيتها إلى "شراء" نظرًا لإمكانات نمو الإعلانات. ارتفعت أسهم إنفيديا قبيل مؤتمرها السنوي للمطورين GTC. انخفضت أسهم أفيرم...
تُعدّ شركات الأزياء من بين أسوأ القطاعات أداءً في الاقتصاد الأوروبي في بداية الأسبوع، مما يُوسّع دائرة التراجعات الناجمة عن عاملين. أولًا، تفاعل...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -1.2%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: %0.2 مبيعات التجزئة من...
قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية -معادن إن تنفيذ خطط الشركة التوسعية يتطلب برنامج إنفاق رأسمالي منضبطاً، حيث تخطط الشركة...
كشفت مجموعة "stc"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" عن تسجيل إيرادات سنوية بلغت 75.9 مليار ريال مسجلة زيادة بنسبة 5.7 بالمئة،...
الوضع العام للسوق: شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا في معظمها خلال جلسة تداول يوم الاثنين. وارتفع مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية بنسبة تقارب...
ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم عقب مبيعات تجزئة فاقت التوقعات في الصين. من ناحية أخرى، اتسمت البيانات الصينية اليوم بتباين في النبرة، حيث اختبر مؤشر...
سيشهد هذا الأسبوع قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قبل أن يطلع المستثمرون على قرار البنك المركزي الأمريكي يوم...
