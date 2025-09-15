حصاد الأسواق(17.03.2025)
أنهت وول ستريت سلسلة انخفاضاتها الحادة يوم الجمعة، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع وسط أنباء عن عدم قدرة الديمقراطيين على عرقلة مشروع قانون الإنفاق...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
أنهت وول ستريت سلسلة انخفاضاتها الحادة يوم الجمعة، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع وسط أنباء عن عدم قدرة الديمقراطيين على عرقلة مشروع قانون الإنفاق...
تشهد المؤشرات الأمريكية أول انتعاش كبير لها بعد سلسلة من الانخفاضات. ويتصدر مؤشر ناسداك هذا الانتعاش، بارتفاع قدره 2.3%، يليه مؤشر راسل 2000 (+2.05%)،...
تشهد عقود النحاس (COPPER) اليوم تصحيحًا طفيفًا (-0.5%)، إلا أن ديناميكيات أسعار هذا المعدن الصناعي (+11.3% في العقود منذ بداية العام) تجعله قريبًا من الذهب،...
انخفضت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 4% اليوم في بورصة إنتركونتيننتال، مسجلةً أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، متأثرةً بتحسن المعروض، وتراجع حدة التوترات في...
خسرت أسهم أحد أكبر المتاجر الأمريكية الكبرى، ميسي (M.US)، ما يقرب من 5% اليوم، على الرغم من انتعاش مؤشرات الأسهم الأمريكية. وأكدت الشركة إغلاق 150 متجرًا...
انتعشت مؤشرات وول ستريت وسط تحسن في معنويات أسهم Mag7 والقطاعات التكنولوجية الرئيسية: أشباه الموصلات والبرمجيات. على الرغم من تقرير جامعة ميشيغان...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنحو 1% عند افتتاح السوق، مدفوعةً بانتعاش قوي في أسهم شركة Magnificent Seven (MAG7)، وخاصةً أسهم...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.3%, المتوقع:4.3%, الفعلي: 4.9% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صرح المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية السعودية، أن الشركة شهدت نموًا ملحوظًا في الإيرادات للربع الخامس على التوالي. وأوضح أن الشركة...
أفادت صحيفة هاندلسبلات ومراسل حزب الخضر أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اتفقا على حل مع حزب الخضر بشأن...
أعلنت «إم جي إكس» الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتي تتَّخذ من أبوظبي مقراً...
قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إنها سجلت نموًا في العوائد خلال 2024، بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى 20 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح...
شهدت القيمة السوقية للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 207 بالمئة بعد تنفيذ مشروع التخصيص الرياضي، حيث قفزت القيمة السوقية...
تجاوز سعر الذهب مستوى 3000 دولار للأونصة التاريخي لأول مرة. ويستمر هذا المعدن النفيس في الصعود المتواصل، مدعومًا بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة...
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية، بقيادة مؤشر W20 (+1.41%) ومؤشر AUT20 (+1.25%)، بينما...
08:00 بتوقيت غرينتش - بيانات التضخم الإسبانية لشهر فبراير القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك (فبراير): 0.4% فعلي مقابل 0.4%...
07:45 - بيانات التضخم الفرنسية لشهر فبراير مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) (غير إحصائي) (فبراير): 0% فعلي مقابل 0% متوقع مقابل 0.2%...
ارتفع مؤشر الصين، الذي يُمثله CH50cash، إلى أعلى مستوى له هذا العام، حيث قفز بنسبة 2.6% يوم الجمعة، مسجلاً أقوى ارتفاع له في شهرين. وقادت أسهم المستهلكين...
07:00 صباحًا - بيانات اقتصادية بريطانية لشهر فبراير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (شهريًا) (فبراير): -٠٫١٪ فعليًا مقابل ٠٫١٪...
07:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات التضخم الألمانية لشهر فبراير القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك (فبراير): ٠.٤٪ فعليًا مقابل ٠.٤٪...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم