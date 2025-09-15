التقويم الاقتصادي: الأسواق تركز على مؤشر أسعار المستهلك في أوروبا وثقة المستهلك في الولايات المتحدة
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم في ألمانيا، واستطلاع رأي المستهلك الذي أجرته جامعة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم في ألمانيا، واستطلاع رأي المستهلك الذي أجرته جامعة...
ارتفعت الأسهم الآسيوية مع صعود الأسهم الصينية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين بعد تعهد بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة. قفز مؤشر شنغهاي المركب...
واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، وناسداك 100 بنسبة 2%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، ليقترب...
سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة، حيث وصلت إلى 2,970.18 دولارًا للأونصة، مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات العالمية. وتساهم...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي البنوك المركزية تظل أحد المحركات الرئيسية لسوق الذهب ارتفاع الأسعار مبرر بعدم وجود اليقين الجيوسياسي وجود...
عادت سوق الأسهم الأمريكية إلى موجة بيع، رغم ظهور بوادر انتعاش في بداية جلسة التداول. أبلغت روسيا الولايات المتحدة برغبتها في التوصل إلى اتفاق...
تغير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) -62 مليار دولار (توقعات -50 مليار دولار، السابق -80 مليار دولار)
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم الخميس على انخفاض. ولا تزال معنويات السوق متوترة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية. من ناحية...
في بورصة يورونيكست الهولندية، انخفضت أسهم InPost (INPST.NL) بنسبة تقارب 6% اليوم بعد أن نشر عملاق التجارة الإلكترونية البولندي، Allegro، تقرير أرباحه. في...
انخفضت أسعار العقود الآجلة للقهوة (COFFEE) اليوم بأكثر من 2%، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن ماريكس،...
شهدت أسهم شركة تيسلا (TSLA.US) تقلبات حادة هذا الربع، حيث انخفضت بأكثر من 34% منذ بداية العام، في ظل تحديات متزايدة تهدد مكانة صانع السيارات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.8%, المتوقع: 3.6%, الفعلي: %3.4 مؤشر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على النبيذ الفرنسي والكحول من الاتحاد الأوروبي (تصل إلى 200%)...
شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في معظمها خلال جلسة تداول يوم الخميس. وانخفض مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية بنسبة 0.25% تقريبًا (انخفض عقد DE40 حاليًا...
سجل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (يناير) نموًا بنسبة 0.8% على أساس شهري، مقابل 0.6% على أساس شهري متوقع، و-1.1% على أساس شهري سابقًا. على أساس...
تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ممثلاً بعقد US500، جزئياً من موجة البيع الأخيرة التي شهدها عقب قراءة أقل من المتوقع لتضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير....
08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر فبراير: مؤشر أسعار المنتجين الشهري: الفعلي ٠.٣٪؛ المتوقع ٠.٢٪ على أساس...
بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادر أمس، يتحول انتباه المستثمرين الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المنتجين. سيتم اختبار التفاؤل الوجيز بشأن مؤشر أسعار...
استعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية جزءًا من خسائرها الأخيرة أمس بعد قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع لشهر فبراير. قادت NASDAQ المكاسب...
انتعشت المؤشرات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.71%، وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.33%، واستقر مؤشر داو جونز الصناعي بعد أن خففت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم