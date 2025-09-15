الاستحواذ المحتمل على Gerresheimer يعزز أسهم KKR 📈
وفقًا لبلومبرغ، تخطط كلٌّ من شركة KKR (KKR.US) وصندوق واربورغ بينكوس (صندوق استثماري خاص) للاستحواذ على شركة Gerresheimer الألمانية. وقد شهدت الشركة الألمانية...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت الأسهم الأمريكية في البداية يوم الأربعاء بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع تكاليف المساكن بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، لكن هذه المكاسب...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
أظهرت الأسواق الأمريكية مرونةً: US100 +1.36%، US500 +0.89%، US30 +0.34%، US2000 +0.74%. انخفض مؤشر التقلبات (VIX) بنسبة 3.91% ليصل إلى 23.33، مما يشير...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ خفض لسعر الفائدة. ومع...
تُطوي شركة روش (ROG.CH)، صفحة جديدة في تاريخها بعد استحواذها على حقوق علاج السمنة من شركة زيلاند فارما الدنماركية (ZEAL.DK)، صفحة جديدة في اتفاقية تعاون...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.2%, الفعلي: %3.1 مؤشر...
تضاعف صافي ربح مجموعة صافولا السعودية بأكثر من 10 مرات في عام 2024 ليصل إلى نحو 10 مليارات ريال، مقابل 899.2 مليون ريال في عام 2023. في ذات الإطار...
ستكون بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير التقرير الاقتصادي الكلي الرئيسي هذا الأسبوع. في حين أن العالم بأسره يركز حاليًا على التعريفات...
الوضع العام للسوق: شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا خلال جلسة تداول يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية بنسبة تقارب 1.7% (وحقق عقد...
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة...
شهدت أسواق السلع الأساسية انخفاضات طفيفة عقب أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية حول توقعات وتوقعات أسعار الحبوب والبذور الزيتية (WASDE)، حيث انخفضت أسعار...
سجلت مؤشرات وول ستريت مكاسب طفيفة قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير، والمقرر صدورها الساعة 1:30 ظهرًا اليوم. ويبدو أن المستثمرين...
انتعشت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت بشكل طفيف من خسائرها الأخيرة، وانخفض مؤشر التقلبات (VIX)، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%. آفاق وقف إطلاق النار...
بلغت مبيعات التجزئة المعدلة موسميًا من إسبانيا (لشهر يناير 2025) 2.2% على أساس سنوي مقابل 3.8% متوقعة و4% سابقًا
تواصل أسهم بوما (PUM.DE) انخفاضها اليوم، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2015. وتشير مبيعات الشركة وتوقعاتها إلى فترة صعبة قادمة، قد تواجه خلالها ضغطًا...
توقفت موجة البيع في سوق الأسهم الأمريكية، على الرغم من أن المؤشرات الأمريكية الرئيسية أغلقت جلسة أمس على انخفاض، حيث خسر مؤشر ناسداك 100 ما يقرب من...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة تداول يوم الثلاثاء بانخفاضات، لكن تم محو معظم الخسائر بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ورئيس أوكرانيا عن اقتراح لوقف...
تتصدر شركة أبل (AAPL.US) الخسائر بين الشركات السبع الكبرى، حيث انخفضت حاليًا بنسبة 4.2%، حيث يواجه السهم ضغوطًا من المخاوف التنظيمية والتأخير في طرح Apple...
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول يوم الثلاثاء بانخفاضات. انخفض مؤشر US500 بالفعل بنحو 0.85٪ بعد أن أعلن البيت الأبيض عن تغييرات في السياسة التجارية...
