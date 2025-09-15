الولايات المتحدة: عمليات بيع مكثفة مع استمرار حالة عدم اليقين
الأسواق الأمريكية تتراجع مع ارتفاع مؤشر التقلبات: US100 -0.97%، US500 -0.56%، US30 -0.10%، US2000 +0.07%. مؤشر التقلبات يقفز بنسبة +2.90% إلى 23.03. عمليات...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
لم تجلب بداية الأسبوع الجديد أي راحة لسوق الأسهم الأمريكية. وشهدت تداولات ما قبل الجلسة عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك Alphabet (-2.6٪)،...
الوضع العام للسوق: تتداول الأسواق الأوروبية على انخفاض خلال جلسة التداول يوم الاثنين. ويخسر مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية ما يقرب من 1.4% (يخسر عقد...
انخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك (NOVOB.DK) بأكثر من 5.5% اليوم عقب إصدار نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقارها الجديد لعلاج السمنة، CagriSema....
انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي بعد أن حث مسؤول من حزب الخضر الألماني أعضاء الحزب المنتخبين على التصويت ضد مشروع قانون تخفيف عبء الديون الذي اقترحه المستشار...
وافقت شركة "تداول" السعودية على مزاولة شركة "مورغان ستانلي" أنشطة صناعة السوق على 8 أوراق مالية مدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية...
لقد بدأ موسم الأرباح في التراجع، حيث تركنا بالفعل نتائج التكنولوجيا الرئيسية وراءنا. ومع ذلك، سيشهد هذا الأسبوع مجموعة من الشركات الألمانية الكبرى المدرجة...
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024 وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة...
كشف رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الشركة تستهدف زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 70 في المائة لخلق مزيد من...
9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو، مؤشر سنتكس لشهر مارس: القيمة الفعلية: -2.9 التوقعات: -8.5 القيمة السابقة: -12.7 المصدر:...
يضعف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتعافى زوج USDCNH من الحد الأدنى لتماسكه استجابة لعودة الضغوط الانكماشية في الصين. وتسلط القراءة الأخيرة...
سوف يتحدد هذا الأسبوع بقراءات التضخم، ولكن قبل أن يحتل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مركز الصدارة يوم الأربعاء، نبدأ بتقويم اقتصادي كلاسيكي رقيق ليوم الاثنين. بعد...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر يناير: شهريًا: الفعلي 2.0% على أساس شهري؛ المتوقع 1.6% على أساس شهري؛...
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الجمعة باللون الأخضر على الرغم من الخسائر الكبيرة عند الافتتاح. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪، وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز...
تتجه المؤشرات إلى تقليص خسائرها الأولية بحلول نهاية الجلسة. وفي وقت النشر، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.18%، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.40%، وانخفض مؤشر...
في رأي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، والسياسة النقدية الأمريكية محسوبة بشكل مناسب للتعامل مع أي مخاطر، على الرغم من تزايد...
تظل الأسواق المالية مضطربة وسط القرارات الأخيرة بشأن التعريفات التجارية وخطط الاستثمار الدفاعي في أوروبا. سيجلب الأسبوع المقبل قراءات اقتصادية كلية أقل...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دبي النفط يوسع مكاسبه إلى ما يقرب من 3% بعد تهديد ترامب بفرض عقوبات على روسيا وإيران اليورو ينتعش...
حققت شركة Broadcom (AVGO.US) مكاسب بنسبة 4% بعد تجاوز توقعات المحللين في أحدث أرباحها، حيث أعلنت عن إيرادات الربع الأول بقيمة 14.92 مليار دولار...
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات إضافية على روسيا، مستشهدًا بـ "حقيقة" أن موسكو "تضرب" أوكرانيا حاليًا في ساحة المعركة....
