إفتتاح الأسواق الأمريكية: الأسهم تفتتح آخر جلسة تداول في الأسبوع على أرضية غير مؤكدة 📈📌
تبدأ وول ستريت جلسة الجمعة دون اتجاه واضح - تفتح المؤشرات الرئيسية باللون الأحمر قليلاً على الرغم من تقرير سوق العمل الأمريكي الأقوى إلى حد ما من المتوقع....
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
تبدأ وول ستريت جلسة الجمعة دون اتجاه واضح - تفتح المؤشرات الرئيسية باللون الأحمر قليلاً على الرغم من تقرير سوق العمل الأمريكي الأقوى إلى حد ما من المتوقع....
التغير في التوظيف الكندي: 1.1 ألف وظيفة مقابل 20 ألف وظيفة متوقعة و76 ألف وظيفة سابقة معدل البطالة الكندي: 6.6% مقابل 6.7% متوقعة و6.7%...
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث ارتفعت بنحو 1.5% بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى محلي عند 68 دولارًا للبرميل وأكدت أوبك+ هذا الأسبوع أنها...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر فبراير: رواتب القطاع الخاص غير الزراعي: 140 ألف وظيفة فعلية؛ توقعات 142...
سيارات بي إم دبليو لا تفي بمعايير USMCA، وتخسر الأسهم 4.5% الوضع العام للسوق: تتداول الأسواق الأوروبية على انخفاض خلال جلسة تداول يوم...
تشير إجماع بلومبرج إلى قراءة NFP عند 160 ألفًا. أظهر تقرير ADP نموًا في التوظيف الخاص بلغ 77 ألفًا فقط. يشير تقرير بلومبرج إيكونوميكس...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024: الناتج المحلي الإجمالي (الربع...
تراجعت أسعار البيتكوين عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مع انخفاض العملة المشفرة الرائدة إلى 88,946 دولارًا، حيث جاءت تفاصيل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - السلع المعمرة لشهر يناير: طلبيات المصانع الألمانية: الفعلية -7.0% على أساس شهري؛ التوقعات -2.4% على...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات التوظيف الأمريكية المهمة، وأرقام النمو الأوروبية، والعديد من المتحدثين من البنوك المركزية وسط حساسية السوق المتزايدة...
الأسواق الآسيوية تواصل خسائرها مع انخفاض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.1% وانخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.6%. وانخفض...
تشهد المؤشرات الأمريكية اليوم انخفاضات قوية، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا. انخفض مؤشر S&P 500 بنحو -1.8٪، وخسر مؤشر داو جونز -0.9٪، ويقود مؤشر...
امتدت موجة البيع في سوق الأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر US100 بأكثر من 2.2% خلال اليوم. كما انخفضت أسهم الشركات الأمريكية العملاقة مثل أمازون وميتا بلاتفورمز...
ارتفعت مبيعات شركة Fastenal (FAST.US) بنحو 4% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوياتها السنوية بعد إصدار تقرير مبيعاتها لشهر فبراير 2025. وفي حين ظلت المبيعات الإجمالية...
أعلن الرئيس ترامب اليوم على موقع Truth Social أن جميع التعريفات الجمركية على ما يسمى بضائع USMCA من المكسيك سيتم رفعها حتى 2 أبريل. بعد تحديث التعريفات...
تشهد شركة Hims & Hers (HIMS.US)، وهي شركة متخصصة في بيع الأدوية المركبة، انخفاضًا بنحو 8% اليوم بعد رفض المحكمة لطلب أمر قضائي أولي بشأن قرار إدارة...
توقفت اليوم سلسلة خسائرها التي استمرت لثلاث جلسات، حيث انخفضت العقود الآجلة للقهوة بأكثر من 4%. وفي الأيام الأخيرة، كانت أسعار القهوة ترتفع بسبب المخاوف...
تتغير مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -80 مليار قدم مكعب مقابل -92 مليار قدم مكعب متوقعة و-261 مليار قدم...
افتتحت وول ستريت الجلسة بانخفاضات كبيرة. فقد خسر مؤشرا US100 وUS500 نحو -1.5%. وبدأ الدولار الأميركي يضعف. وارتفع مؤشر VIX بنحو 8% مع تحوط المستثمرين...
علق باتريك هاركر، الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، على التضخم في الولايات المتحدة والمعنويات الاقتصادية اليوم، مشيرًا إلى ارتفاع...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم