🔝مؤشر US500 يقترب من ATH قبل نتائج Nvidia
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1% قبيل النتائج المالية لشركة إنفيديا، الشركة المحورية في سوق الأسهم الأمريكية بأكملها. ورغم أن...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
اليوم، بعد إغلاق السوق، ستُصدر شركة إنفيديا (NVDA.US) نتائجها المالية. بعد مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة، لا تزال أسهم الشركة قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية،...
شهدت شركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا سنواتٍ حافلةً بالتحديات وتقلباتٍ كبيرة في الأسعار. بلغ وضع الشركة من السوء حدًا دفع إدارة رئيس الولايات المتحدة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
حقق بنك رويال بنك أوف كندا (RY.US) أداءً قويًا في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات المحللين بشكل مريح، ومعلنًا عن أرباح قياسية في جميع قطاعات أعماله الرئيسية....
بدأت تداولات المؤشرات الأمريكية يوم الأربعاء بانخفاضات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري US100 (ناسداك 100) وUS500 (ستاندرد آند بورز 500) بشكل طفيف، مع استمرار...
أكد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ، بالسعودية، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت...
أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية، توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد خمسة عشر عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، والتي تُعدّ أكبر...
بدأت شركة بورشه (P911.DE) البحث عن رئيس تنفيذي جديد ليحل محل أوليفر بلوم، استجابةً لضغوط متزايدة من المستثمرين الذين يطالبونه بإنهاء دوره المزدوج والتركيز...
تفقد المكاسب في الصين، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بقطاع التكنولوجيا وتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، زخمها وسط عمليات جني أرباح. انخفض عقد HK.cash...
واصلت المؤشرات الأوروبية عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أمس وسط مخاوف بشأن السياسة الفرنسية والميزانية. فقد مؤشر DE40 نسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ITA40 بنسبة...
مؤشر ثقة المستهلك الألماني GfK: -23.6 (توقعات -21.5، السابق -21.5) - تراجعت القراءة بسبب المخاوف المتعلقة بضعف سوق العمل. توقعات مؤشر ZEW...
يواصل الدولار الأمريكي انتعاشه، حيث انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي دون أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين. وازداد منحنى العائد الأمريكي انحدارًا ملحوظًا،...
على مدار الأسبوعين الماضيين، شهد سعر البيتكوين تصحيحًا ملحوظًا تجاوز 10%، بينما ارتفع سعر الإيثريوم. يتداول البيتكوين حاليًا بالقرب من مستوى الدعم 110,000...
تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا ولا يتضمن أي أحداث رئيسية، باستثناء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول مخزونات النفط الخام الأسبوعية. ومع...
ارتفعت أسهم التكنولوجيا في آسيا بعد جلسة إيجابية أمس في وول ستريت قبيل أرباح إنفيديا، حيث انتظر المستثمرون توقعات الشركة بشأن الطلب على الرقائق لتقييم...
انخفضت المؤشرات الأوروبية اليوم، متأثرةً جزئيًا بالأزمة السياسية في فرنسا. وأججت المخاوف بشأن تشكيل حكومة جديدة ومفاوضات الميزانية الجارية التوتر في...
وصلت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى لها في شهرين، مدفوعةً بمخاوف بشأن العرض وسط أحوال جوية جافة وباردة في شرق أفريقيا. وتبع ذلك تصحيحٌ بعد أن توقعت...
علق دونالد ترامب اليوم بأن أسعار النفط ستنخفض إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل "في وقت ما"، إلا أن سوق النفط يتعرض لضغوط بيع منذ نهاية الحرب بين...
تباينت المعنويات في وول ستريت في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.5%. سجلت السلع المعمرة الأمريكية، ومؤشر مجلس المؤتمرات...
