كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد (مباشر)
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع توقعات الأسواق. وفيما يلي تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: متوسط مطالبات البطالة لمدة 4 أسابيع: 224.25 ألفًا فعليًا؛ 224.00...
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا ملحوظا بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ووفقا...
سعر الفائدة الفعلي للبنك المركزي الأوروبي 2.65% (المتوقع 2.65%، السابق 2.90%) يمكننا أن نرى رد فعل إيجابي على زوج اليورو/الدولار الأميركي بعد قرار البنك...
نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع ، أن شركة «أرامكو» السعودية تدرس تقديم عرض لشراء شركة «كاسترول لزيوت التشحيم» التابعة...
انخفضت أسهم شركة CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.US) أمس (05.03.2025) بنسبة 6% بعد توقعات الأرباح المخيبة للآمال من الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني،...
مؤشر DE40 يمحو مكاسبه المبكرة السيارات والطيران هما الدعامة الأساسية للمكاسب في أوروبا الوضع العام للسوق: الأسواق الأوروبية مختلطة...
من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن خفضه السادس في دورة التطبيع النقدي هذه، مما يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5٪ من مستواه الحالي البالغ...
أعلنت طلبات القابضة بي إل سي، إتمام صفقة الاستحواذ على شركة انستاشوب ليمتد «انستاشوب»، إحدى منصات التسوق الإلكترونية لتوصيل البقالة في منطقة...
مرة أخرى، أصبح اليورو في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرين. فبالإضافة إلى التقارير الجديدة عن التعريفات الجمركية (التأثير المباشر على الدولار) والاستثمار...
السويد مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) فبراير P: 1.3% (تقديرات 1.1%؛ السابق 0.9%) - مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): 0.6% (تقديرات...
من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، مع التركيز الآن على التوجيهات التي ستصدر للأشهر...
أنهت وول ستريت تعاملات أمس في مزاج إيجابي. سجل مؤشر ناسداك مكاسب بلغت نحو 1.5%، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.12% ومؤشر راسل 2000 نحو...
تتجه المؤشرات الأميركية إلى الإغلاق على ارتفاع، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وناسداك 100 بنسبة 0.5%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة...
تخوض شركة موديرنا، عملاقة الأدوية الشهيرة بلقاحها الرائد المضاد لفيروس كورونا، حاليًا مرحلة انتقالية محورية، حيث تبتعد عن مصادر الإيرادات المرتبطة بمبيعات...
انخفضت أسهم شركة CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) بنحو 12% في التداولات يوم الأربعاء بعد أن أصدرت شركة الأمن السيبراني العملاقة توقعات أرباح مخيبة للآمال،...
مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 3.614 مليون (توقعات 0.8 مليون؛ السابق 2.332 مليون) مخزونات البنزين من إدارة معلومات...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات لشهر فبراير: نشاط الأعمال غير التصنيعية لمعهد إدارة...
انخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط اليوم بأكثر من 3%، في حين تجاوز الانخفاض 6% منذ بداية هذا الأسبوع. اليوم، انخفض السعر إلى ما دون 66 دولارًا للبرميل،...
تُظهِر المؤشرات الأمريكية أداءً متباينًا، حيث شهدت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات. انخفض مؤشر US2000 بنسبة -1.05%، بينما انخفض مؤشر US100 بنسبة -0.64%....
