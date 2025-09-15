عاجل: EURUSDيرتفع رغم تحسن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأميركي 📌
02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير: مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر فبراير: تغير التوظيف غير الزراعي في ADP: الفعلي: 77 ألف؛ التوقعات 141 ألف؛ السابق 183 ألف؛
ارتفع سهم شركة موديرنا (MRNA.US) بنحو 9% قبل افتتاح وول ستريت اليوم بعد أن اشترى الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة أسهمًا بقيمة 6 ملايين دولار....
النفط: أشارت أوبك+ في أحدث بيان لها إلى أنها تنوي المضي قدمًا في زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل. وتهدف زيادة الإنتاج إلى تعويض...
مؤشر DE40 يرتفع بنسبة 1.75% قطاعات الأسلحة والمالية والصناعة تقود النمو في أوروبا توقعات متباينة من شركة أديداس تدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض الوضع...
تراجعت أرباح شركة «السعودية للكهرباء» 33% خلال العام الماضي إلى 6.86 مليار ريال «1.8 مليار دولار» رغم نمو الإيرادات، وأرجعت الشركة...
صرح زياد المرشد، النائب التنفيذي وكبير الإداريين الماليين في شركة أرامكو السعودية ، أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها سوق النفط في الفترة الماضية،...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في HCOB إسبانيا:...
يواصل زوج العملات EURUSD الارتداد الديناميكي منذ بداية الأسبوع. يكتسب زوج العملات 0.50% اليوم، ليصل إلى 1.0660، في حين اقترب إجمالي المكاسب لهذا الأسبوع...
اليوم، سوف نتلقى العديد من البيانات الاقتصادية الكلية المثيرة للاهتمام والمهمة. سوف يركز المستثمرون في المقام الأول على إصدار مؤشر خدمات ISM وتقرير التوظيف...
تشهد أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتعاشًا، بدعم من غياب المزيد من الإعلانات المتطرفة وغير المتوقعة خلال مؤتمر دونالد ترامب الليلة الماضية. كما تدفع...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأميركي بنسبة 0.8%، في حين خسر الدولار الأميركي أكثر من 0.5%. وتزيد الأسواق من رهاناتها على تخفيف سياسة بنك الاحتياطي...
تحاول المؤشرات الأمريكية محو الانخفاضات المبكرة، حيث خسر مؤشر US100 الآن -0.8٪ مقابل ما يقرب من -2٪ عند افتتاح السوق الأمريكية. وفقًا للرئيس الأوكراني...
ارتفع عقد الغاز الطبيعي المسال بنسبة 9% تقريبًا خلال جلسة اليوم، مدفوعًا بعدم اليقين المتزايد في سوق الطاقة بعد رد كندا الانتقامي على التعريفات الجمركية...
انخفضت العقود الآجلة للقطن اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 بعد أن فرضت الصين، أكبر مشترٍ للألياف في العالم، رسومًا جمركية انتقامية جديدة بنسبة...
انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.8%، بينما ارتفع مؤشر التقلب VIX بنسبة 12%. ويشهد الدولار الأمريكي خسائر طفيفة. تتعرض قطاعات التكنولوجيا والسلع التقديرية...
تتسارع الانخفاضات في سوق الأسهم الأمريكية، وبعد أضعف جلسة أمس هذا العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، يخسر مؤشر US500 ما يقرب من 0.9٪. ويظهر أكبر انخفاض...
يظل قطاع الأسلحة الملاذ الآمن الوحيد للتقدير في القارة العجوز ركود الأعمال القارية الوضع العام للسوق: تتداول الأسواق الأوروبية على...
تشهد العملات المشفرة اليوم جلسة هبوطية أخرى، بعد عمليات البيع الواسعة النطاق في السوق أمس. فشلت الاحتياطيات المشفرة التي أعلن عنها دونالد ترامب، والتي...
اعتبارًا من اليوم، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المكسيك وكندا بمعدل 25%، إلى جانب 10% إضافية في العقوبات على الصين، حيث تبلغ التعريفات الجمركية...
