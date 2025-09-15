"السيادي" السعودي يدعم استثمار صناديق "غولدمان ساكس" في الخليج
من المقرر أن يصبح "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي مستثمراً رئيسياً في سلسلة من الصناديق الجديدة التابعة لشركة "غولدمان ساكس لإدارة الأصول"،...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
وافقت الدول الثماني الأعضاء في " تحالف أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف...
يشهد السوق وضعًا مثيرًا للاهتمام إلى حد ما في أعقاب فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والرسوم الجمركية الإضافية على الصين. منذ بداية الجلسة، أظهرت...
أعلنت شركة أرامكو السعودية نتائج أعمالها عن 2024 حيث تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.4% إلى 398.42 مليار ريال في حين انخفضت إيرادات شركة أرامكو بنسبة...
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث هبط خام برنت إلى 71.26 دولار للبرميل مع تكثيف ضغوط السوق من اتجاهات متعددة. وتراجع المؤشر القياسي...
سيتم مراقبة الإصدارات الاقتصادية اليوم بعناية حيث تتفاعل الأسواق مع تصاعد التوترات التجارية في أعقاب تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين...
تراجعت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حيز التنفيذ، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.9% بينما انخفض...
تستمر سوق الأسهم الأمريكية في الانخفاض نحو نهاية اليوم. كما يفقد الدولار الأمريكي والعملات المشفرة قيمتها. بدأت المؤشرات الأوروبية الأسبوع بشكل مذهل....
أعلن دونالد ترامب للتو أن الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الزراعية الخارجية ستبدأ في الثاني من أبريل. ترامب: سيتم بيع المنتجات الزراعية الأمريكية...
تخطط أوبك+ للمضي قدما في زيادة إنتاج النفط في أبريل/نيسان بعد تأجيلات متعددة. ومن بين الأسباب وراء هذا القرار الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لخفض...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دبي ما هو التالي بالنسبة لليورو؟ هل هذه هي نهاية سوق الذكاء الاصطناعي؟ كندا والمكسيك والصين:...
يراقب المستثمرون في الأسواق الأوروبية عن كثب التطورات الجيوسياسية المتعلقة بحل الصراع في أوكرانيا. خلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتمع الساسة الأوروبيون في...
تعتزم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) استثمار 100 مليار دولار في مرافق تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة....
بدت الدقائق الأولى من افتتاح جلسة النقد في وول ستريت واعدة. كانت المؤشرات، على الرغم من بطئها، تحاول التعافي بعد انخفاضات يوم الجمعة. ومع ذلك، بعد نشر...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات لشهر فبراير: توظيف التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريدات: الفعلي...
سجل معدل التضخم السنوي في الإمارات تراجعا إلى 1.2% في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ 1.68 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع مقارنة...
تترقب أسواق المال إعلان شركة أرامكو السعودية نتائجها وتوزيعاتها النقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي غدا ووفقاً لعدد الأسهم الحالي لشركة أرامكو،...
مكاسب مبتهجة في بداية الأسبوع هل ينتقل عبء الدعم العسكري لأوكرانيا إلى أوروبا؟ أسهم راينميتال ترتفع بنسبة 12% إيرباص ترتفع إلى مستويات...
أعلنت شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، و شركة البلاد...
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم، مدفوعًا بعوامل متعددة - من عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية النهائية التي ستفرضها الولايات المتحدة على الشركاء...
