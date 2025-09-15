مخطط اليوم- USDIDX (03.03.2025)
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم، مدفوعًا بعوامل متعددة - من عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية النهائية التي ستفرضها الولايات المتحدة على الشركاء...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
وقعت مجموعة «إي آند» اتفاقية ملزمة مع كل من مجموعة G42 القابضة G42 وشركة خزنة داتا سنتر القابضة «خزنة» لبيع كامل حصتها البالغة...
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (على أساس سنوي) - 2.4% فعلي (توقعات 2.3%، السابق 2.5%) على أساس شهري: 0.5% مقابل 0.4% متوقعة و-0.3%...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة النهائي الفعلي 46.9 (التوقعات 46.4، السابق 46.4) موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة:...
أسهم شركات الدفاع العملاقة مثل الألمانية Rheinmetall (RHE.DE) وKongsberg Gruppen النرويجية وBAE Systems البريطانية (BAE.UK) هي الأفضل أداءً في السوق الأوروبية...
الأسواق الأوروبية تفتح على ارتفاع؛ العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تسجل مكاسب طفيفة البيانات الأوروبية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو النهائي لشهر فبراير: 47.6 (التوقعات 47.3، السابق 47.3) مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني...
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد بعد أن أعلن دونالد ترامب عبر Truth Social وX أن الولايات المتحدة ستنشئ احتياطيات مكونة من...
ترتفع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.3%. ويحقق مؤشر US2000...
أنهت المؤشرات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بانخفاضات طفيفة بسبب افتقار الثيران للقوة اللازمة للتعافي. في وقت النشر، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.30%،...
انتهت المحادثات بين الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس والرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم في حالة من الفوضى، حيث انسحب زيلينسكي وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك....
شهد الذهب أسوأ أسبوع له منذ الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، حيث بلغت الخسائر نحو 3%، مقارنة بالهبوط الذي بلغ 4.5% في نوفمبر. ورغم أن الانخفاض الذي شهده هذا...
لقد شهدنا للتو أسبوعًا من عمليات البيع الديناميكية للغاية في سوق الأسهم الأمريكية. في اليوم الأخير من هذا الأسبوع، نرى أن الثيران يحاولون إيجاد موطئ قدم...
انخفضت أسهم HP (HPQ.US) بأكثر من 3.5% في تداولات ما قبل السوق على الرغم من النتائج الأقوى من المتوقع وتوقعات أعلى لأرباح السهم لعام 2025. أحد العوامل التي...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع): الفعلي 0.6% على أساس...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر يناير: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: الفعلي 0.3% على أساس...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الخامسة و النصف بتوقيت دبي هل سيأتي للإنقاذ البنك المركزي الأوروبي؟ الدولار يعمل كملاذ آمن مع تزايد تهديدات...
01:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر فبراير: مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 2.8% على أساس سنوي؛ المتوقع...
الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني في دائرة الضوء بيرينبيرج تخفض...
سيحتل مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مركز الصدارة باعتباره إصدار البيانات الأكثر توقعًا...
