"أبوظبي العالمي" يسجل نموًا قياسيًا في الأصول تحت الإدارة
أعلن أبوظبي العالمي عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال عام 2024 بزيادةٍ كبيرة بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة. كما حقق أبوظبي العالمي...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
صدرت للتو بيانات مؤشر أسعار المستهلك للولايات الألمانية الفردية. وأهمها من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي هي شمال الراين وستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرج. وبتحليل...
ارتفعت أسهم شركة Heico Corp. (HEI.US)، وهي شركة متخصصة في مجال الطيران والدفاع، أمس بنحو 14% على الرغم من عمليات البيع الأوسع في السوق، حيث أعلنت الشركة...
الذهب يواصل تراجعه بدعم من قوة الدولار الأميركي الذي اكتسب زخما بعد إعلان ترمب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، إلى جانب...
شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا حادًا، حيث هبطت إلى 78363 دولارًا اعتبارًا من تداولات صباح الجمعة في لندن، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 25٪ من أعلى مستوى...
فرنسا، البيانات الاقتصادية لشهر فبراير الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ربع السنوي النهائي: -0.1% مقابل -0.1% (توقعات) مقابل -0.1% (السابق) مؤشر...
ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم عن كثب مع تعامل الأسواق مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعمليات البيع المكثفة في السوق...
07:00 - مبيعات التجزئة الألمانية لشهر يناير مبيعات التجزئة الألمانية (شهريًا) (يناير): 3.5% فعليًا مقابل 1.7% متوقعًا مقابل 1.8%...
هبطت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مع هبوط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3.2٪ إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر، في حين انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية...
تشهد المؤشرات الأمريكية جلسة مختلطة اليوم. يتداول مؤشر S&P 500 ثابتًا بعد بداية ضعيفة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك...
على الرغم من اعتبارها بديلاً لسهم شركة Nvidia (NVDA.US)، إلا أن شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) تخسر اليوم ما يقرب من 4% بسبب تلاشي...
تغيرات الغاز الطبيعي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (مليار قدم مكعب، BCF) القيمة الفعلية -261 مليار التوقعات -271 مليار القيمة...
وول ستريت متباينة بعد مكالمة أرباح إنفيديا تأكيد تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في القراءة النهائية تعديل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي...
انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي بنسبة 0.6% بعد تحول آخر في سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب. فقد أعلن الرئيس الأميركي للتو على منصته Truth...
أعلنت "أدنوك"، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لتوريد كمية تصل إلى 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز، من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع): الفعلي 2.3%...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأميركي قليلاً بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير. ويؤكد التقرير على التصريحات السابقة بشأن بقاء التضخم على المسار...
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العماني أحمد الأزكوي ، إن أوكيو تخارجت خلال عام 2024 من منطقة الامتياز رقم 60 بمبلغ قدره 1.4 مليار...
أعلنت شركة NVIDIA عن إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 39.3 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2025، بزيادة 78% على أساس سنوي، لتستمر في هيمنتها...
انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1% في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر DE40 بنسبة 0.25% أسهم السيارات الألمانية تحت الضغط وسط...
