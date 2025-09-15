مخطط اليوم - EURUSD (27.02.2025)
أعلن دونالد ترامب أمس عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أوروبا، ومن المتوقع أيضًا أن تشمل التعريفات السيارات المستوردة من أوروبا إلى الولايات...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية عند مستوى أقل قليلاً، على الرغم من أننا نشهد في الولايات المتحدة محاولة حذرة للتعافي. ترتفع عائدات سندات...
بعد جلسة الأمس الأضعف في الولايات المتحدة، والتي محا خلالها مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسبهما الأولية بعد إعلان ترامب عن فرض تعريفة جمركية...
أصدرت شركة إنفيديا (NVDA.US) أرباحها الفصلية للربع الرابع من السنة المالية 2025. وتجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم التوقعات؛ ومع ذلك، ظل رد فعل السوق...
استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%، بينما انخفض متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 0.47% مع انتظار المستثمرين لتقرير أرباح...
بحسب معلومات بلومبرج، ستدخل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان وفي وقت سابق، أشار البيت الأبيض إلى أن التغييرات ستحدث...
مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -2.332 مليون (توقعات 2.4 مليون؛ السابق 4.633 مليون) مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة...
مبيعات المساكن الجديدة (يناير): القيمة: 657 ألفًا التوقعات: 680 ألفًا السابق: 698 ألفًا مبيعات المساكن الجديدة - على أساس شهري...
مؤشرات الولايات المتحدة تظهر أداءً مختلطًا مع انخفاض MEXComp (-0.60%) وBRAComp (-0.56%) بينما سجلت US2000 (+0.24%) وUS100 (+0.25%) مكاسب متواضعة وسط...
أصدرت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) تقريرها السنوي عن نتائج الأعمال، والذي جاء ليحل أحد أكبر المخاطر التي تثقل كاهل الشركة منذ أواخر أكتوبر/تشرين...
تعيد جلسة الأربعاء في الأسواق الأوروبية النشوة إلى الشركات المحلية. فقد ارتفع عقد DE40، الذي يمثل مؤشر داكس الألماني، بنسبة 1.2%، ليعود إلى مستوياته التاريخية...
مع استعداد شركة NVIDIA لإصدار أرباح الربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، يستعد المستثمرون لما قد يكون تقرير الأرباح الأكثر أهمية في...
ارتفع مؤشر داكس على موجة ارتفاع الأسهم في أوروبا. سجلت أسهم شركة إعادة التأمين العملاقة ميونيخ ري (MUV2.DE) مستويات تاريخية جديدة بعد نتائج عام 2024. ارتفعت...
ارتفعت أسهم جنرال موتورز (GM.US) قبل افتتاح جلسة التداول في وول ستريت بنحو 4.5% بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج شراء أسهمها الخاصة بقيمة 6 مليارات...
تحولت شركة سابك السعودية إلى الربحية في 2024 لكن الأرباح جاءت أقل من توقعات المحللين ووفقاً لما كشفت عنه الشركة اليوم أنه قد سجلت أرباحاً بقيمة...
ارتفع عقد CHN.cash، الذي يتتبع معيار أكبر الشركات الصينية المدرجة في هونج كونج، HSCEI (مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية)، بأكثر من 3.2% اليوم، ممتدًا بذلك...
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2024، حيث بلغت إيرادات مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة للعام بأكمله 30.98 مليار...
تفتح الأسواق الأوروبية اليوم على ارتفاع، مدعومة بالتعليقات الإيجابية بشأن اتفاقية الموارد بين أوكرانيا والولايات المتحدة والأداء القوي للأسهم الصينية. تتعافى...
مؤشر Gfk لمشاعر المستهلكين في ألمانيا (فبراير): -24.6 مقابل -21.6 المتوقعة بعد 22.4 سابقًا لم تظهر البيانات الصادرة عن معهد جي إف كي الألماني، الذي...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلاً بعد عمليات البيع التي شهدتها أمس؛ ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.2% وانخفض مؤشر VIX بنسبة 0.6%....
