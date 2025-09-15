ملخص يومي: هبوط في أسهم التكنولوجيا والذهب والنفط
كانت الجلسة الأوروبية إيجابية في الغالب، على الرغم من الافتتاح الضعيف في وول ستريت. أغلق مؤشر FTSE البريطاني الجلسة على ارتفاع طفيف، واستقر مؤشر DAX...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
كانت الجلسة الأوروبية إيجابية في الغالب، على الرغم من الافتتاح الضعيف في وول ستريت. أغلق مؤشر FTSE البريطاني الجلسة على ارتفاع طفيف، واستقر مؤشر DAX...
كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، فقد وافقت كييف على شروط مع واشنطن بشأن صفقة معادن يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تعمل على تحسين العلاقات مع إدارة ترامب...
الذهب ينخفض بأكثر من 1.5% اليوم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت نفسه، تكتسب السندات...
علق وزير الخزانة الأمريكي بيسن اليوم على الاقتصاد الأمريكي والتعريفات الجمركية. وفيما يلي التفاصيل. كما علق رئيس المكسيك شينباوم بأن البلاد قريبة من "الصفقة"...
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فبراير: 98.3 (تقديرات 102.5؛ القراءة السابقة 105.3) - الوضع الحالي: 136.5...
أسهم التكنولوجيا تثقل كاهل جلسة وول ستريت انخفاض أسهم تشيج بنسبة 22% أخبار رئيسية من قطاع أدوية إنقاص الوزن تفتتح الأسواق الأمريكية جلسة التداول...
سجلت “الشركة العالمية القابضة” ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال العام 2024 بنسبة 54.2% لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة...
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنحو 1% اليوم، لتختبر مستوى 70 دولاراً للبرميل. ومن بين العوامل الرئيسية التي تدفع عمليات البيع...
انخفضت العقود الآجلة للذرة (CORN) على بورصة شيكاغو التجارية بنحو 1٪ اليوم، مما أدى إلى تمديد عمليات البيع المضاربية بعد تجديد العقود مؤخرًا. يأتي الانخفاض...
أفادت مصادر موثوقة لرويترز أن شركة «الاتحاد للطيران» تعتزم الإعلان عن إطلاق طرح عام أولي بمليار دولار هذا الأسبوع، فيما سيكون أول طرح عام لشركة...
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» لتعزيز البنية التحتية للسوق، وشركتين جديدتين «شركة أبوظبي...
النفط: تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بهدف خفض صادرات البلاد من النفط. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 وسيطًا ومشغلًا للسفن...
تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.8% في جلسة أمس الإثنين مسجلاً أدنى إغلاق يومي في نحو 4 أشهر، لتفقد الشركة 121 مليار ريال من قيمتها السوقية في يوم واحد. يشار...
أسواق الأسهم الأوروبية تظهر زخمًا إيجابيًا قويًا اليوم مع ارتفاع 10 من 11 مؤشرًا رئيسيًا في المنطقة الخضراء، بقيادة ITA40 (+0.55٪) و SUI20 (+0.53٪)،...
أوصى مجلس إدارة شركة «دانة غاز» الإماراتية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بقيمة 5.5 فلس لكل سهم، ليبلغ إجمالي التوزيعات 385...
واصل الذهب صعوده الملحوظ هذا الأسبوع، حيث لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2956.19 دولارًا للأوقية قبل أن يتراجع قليلاً ليتداول عند 2937.65...
انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.15% أخرى إلى 88400 دولار، لتمتد الخسائر من أواخر أمس. تحدث الانخفاضات دون محفز واضح، ومن المرجح أن تكون نتيجة لعوامل متعددة. بدأ...
07:00 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الألماني النهائي ربع سنوي: الفعلي -0.2% ربع سنوي؛ المتوقع -0.2% مقابل -0.3% سابقًا سنويًا:...
ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية اليوم عن كثب مع توجه الأسواق نحو التوترات التكنولوجية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتهديدات الرئيس ترامب بالتعريفات...
انخفضت الأسواق الآسيوية على نطاق واسع يوم الثلاثاء مع تقدم أسهم التكنولوجيا في الخسائر قبل تقرير أرباح إنفيديا يوم الأربعاء. كان مؤشر نيكي الياباني...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم