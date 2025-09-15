حصاد الأسواق (25.02.2025)
انخفضت الأسواق الآسيوية على نطاق واسع يوم الثلاثاء مع تقدم أسهم التكنولوجيا في الخسائر قبل تقرير أرباح إنفيديا يوم الأربعاء. كان مؤشر نيكي الياباني...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أظهرت المؤشرات الأمريكية أداءً متباينًا مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، وانخفاض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.4%، وإضافة مؤشر Dow Jones الصناعي 0.4%...
أعلنت شركة Apple Inc. (AAPL.US) اليوم عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 500 مليار دولار، مقرها بالكامل في الولايات المتحدة. ليس سراً أن خطة Apple صُممت خصيصًا...
ارتفعت أسهم ستاربكس بنسبة 1.66% بعد أن أعلنت الشركة عن خططها لإلغاء 1100 وظيفة دعم مؤسسية وعدة مئات من الوظائف الشاغرة على مستوى العالم كجزء من استراتيجية...
تستمر المشاعر الضعيفة من الأسبوع الماضي في الأسبوع الجديد. تفتح المؤشرات الأمريكية على انخفاض بعد أن شهدت بالفعل انخفاضات كبيرة في جلسة الجمعة. في الوقت...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي · "التجارة في أوكرانيا":...
السيارات والبنوك والدفاع هي القطاعات الأفضل أداءً في جلسة اليوم يضيف مؤشر داكس الألماني في السوق النقدية بالفعل ما يقرب من 0.84٪. الموضوع الرئيسي...
قرر مجلس إدارة شركة أديس القابضة توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 22% من القيمة الاسمية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024 ففي هذا الإطار...
هذا الأسبوع، نتطلع إلى تتويج موسم أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى بالتقرير المالي لشركة إنفيديا (NVDA.US)، المقرر صدوره يوم الأربعاء بعد إغلاق جلسة وول...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر يناير: مؤشر...
سمح غياب المفاجآت في انتخابات البوندستاغ الألماني لزوج اليورو/الدولار الأميركي بالتنفس الصعداء. فقد ارتفع الزوج لفترة وجيزة فوق مستوى 1.05، لكن المكاسب...
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر فبراير: القراءة الفعلية 85.4؛ التوقعات 85.2؛ القراءة السابقة 84.2؛ 09:00...
أسفرت انتخابات البوندستاغ يوم الأحد عن نتيجة واضحة: سيكون المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، وستفوز الانتخابات نفسها بما يسمى الاتحاد. بالنسبة للأسواق،...
أكدت مجموعة "أولام" المحدودة أنها ستبيع حصتها البالغة 44.6 % في وحدتها للأعمال الزراعية لشركة "سالك" السعودية، مقابل 1.78 مليار دولار،...
أسفرت الانتخابات الفيدرالية يوم الأحد عن نتيجة واضحة: سيكون هناك مستشار جديد فريدريش ميرز. ولكن ماذا يعني المستشار فريدريش ميرز بالنسبة لمؤشر داكس (الرمز...
يظل التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين خفيفًا نسبيًا مقارنة بمؤشرات التضخم والناتج المحلي الإجمالي والمعنويات العديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. في...
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى مكاسب بنحو 0.1-0.2% عند افتتاح اليوم. أنهى وول ستريت الأسبوع الماضي بتصحيح كبير (S&P 500: -1.7%، Nasdaq:...
أغلقت وول ستريت الأسبوع على تصحيح بعد مفاجأة سلبية في بيانات مؤشر مديري المشتريات. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1.15٪) وناسداك (-1.65٪) وداو جونز...
حاليًا، الموضوع الرئيسي هو الحرب المستمرة في أوكرانيا والعلاقات السياسية المتدهورة مع أوروبا. وسط التطورات الجيوسياسية، سيحمل الأسبوع المقبل أيضًا إصدار...
يشهد سوق العملات المشفرة محوًا للمكاسب القوية التي تحققت في الجزء الأول من اليوم، والعودة إلى اتجاه هبوطي. الوضع غير عادي، وحجم عمليات البيع أكبر بكثير...
