عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 214, المتوقع: 215, الفعلي: 219 المطالبات المستمرة:...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 214, المتوقع: 215, الفعلي: 219 المطالبات المستمرة:...
وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 25 بالمئة من شركة يوني أويل بتروليوم الفلبينية إذ تهدف عملية الاستحواذ المخطط لها، والخاضعة...
من المتوقع أن يسهم حقل غاز الجافورة، الذي تنطلق عمليات الإنتاج من مرحلته الأولى خلال العام الجاري (2025)، بدور ضخم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة...
أوروبا تتعافى من عمليات البيع المكثفة أمس خفض الإنفاق العسكري الأميركي يثقل كاهل أسهم الدفاع رينو تتفوق على التقديرات وسط ركود على مستوى القطاع إنفينيون...
يتركز اهتمام المستثمرين في بداية جلسة سوق الأسهم يوم الخميس على الين الياباني. حيث تكتسب العملة اليابانية قيمة كبيرة وتكسر نقطة دعم مهمة، وهو ما قد يشير...
تتجه شركة "ألفا داتا" الإماراتية، المتخصصة في مجال التحول الرقمي، لجمع 600 مليون درهم (163 مليون دولار تقريباً) مع انطلاق الطرح العام الأولي...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة اليوم في أوروبا تتركز الاهتمامات على بيانات مخزونات الغاز والنفط في الولايات المتحدة؛ بيانات بنك الاحتياطي...
ألمانيا: مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير -0.1% مقابل +0.6% متوقعة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي 0.5% (1.2% متوقعة، 0.8% سابقة). بيانات ضعيفة لليورو،...
ينصب اهتمام المستثمرين في بداية جلسة التداول يوم الخميس على الين الياباني. حيث تكتسب العملة اليابانية قيمة قوية وتكسر نقطة دعم مهمة، وهو ما قد يشير...
يتداول المستثمرون في وول ستريت بضبط ملحوظ، غير متأثرين بإصدار محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب هامشية...
محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي (يناير 2025) يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد إذا كان الاقتصاد قويًا اقترح...
كشفت شركة أبل (AAPL.US) للتو عن هاتف آيفون 16e الجديد، والذي حل بعد ثلاث سنوات محل آيفون SE في تشكيلة الشركة. ويهدف الطراز "الاقتصادي" الجديد...
شهدت شركة Hims & Hers Health ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 24% اليوم بعد استحواذها الاستراتيجي على Trybe Labs، وهي شركة متخصصة في حلول الاختبارات...
أوقف زوج الدولار/اليوان الصيني أحدث سلسلة من المكاسب بعد تقرير نُشر في صحيفة نيويورك تايمز (NYT) يفيد بأن دونالد ترامب يخطط لإبرام صفقة أوسع مع الصين. ونقلت...
وول ستريت تحت ضغط هبوطي طفيف في بداية الجلسة المستثمرون ينتظرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة افتتحت الأسواق في الولايات...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1482 , المتوقع: 1460, الفعلي: 1483 تراخيص البناء: السابق: -0.7%،...
أعلنت شركة أريستا نتوركس (ANET.US) عن نتائج فاقت التوقعات، حيث سجلت أعلى نمو في الإيرادات في خمسة أرباع. بالإضافة إلى ذلك، كررت الشركة توقعاتها...
أعلنت شركة نيكولا كوربورات نيكولا كورب (NKLA.US) إفلاسها، لتتوج بذلك انزلاقًا طويلًا للشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، والتي عانت من ضعف المبيعات...
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا يوم الأحد 23 فبراير 2025، يثور السؤال بشكل طبيعي حول كيفية رد فعل المؤشر الألماني الرائد، داكس، بعد ارتفاع...
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق نتائج قياسية في العام 2024 والذي تزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيسه، مواصلاً بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم