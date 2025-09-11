عاجل: مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفوق التوقعات 📈
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (أغسطس): 97.4 (توقعات 96.5، السابق 97.2) مؤشر ريتشموند الفيدرالي (أغسطس):...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أنه سيُحيل حكومته إلى تصويت الثقة في الجمعية الوطنية في الثامن من سبتمبر/أيلول، وذلك عقب إعلانه عن سياسته العامة...
وافقت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز على تمديد الفترة الحصرية لعرض استحواذ بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية...
عادت شركة أرامكو السعودية إلى سوق الطاقة الفلبيني بعد أكثر من عقد من الزمان، حيث استحوذت على حصة 25% في كل من شركة يوني اويل بتروليوم الفلبين...
انخفضت قيمة بيتكوين اليوم، متراجعةً إلى 110 آلاف دولار أمريكي، حيث دفع جني الأرباح سعر العملة الرقمية الرئيسية إلى الانخفاض، مع تراجع ملحوظ في تدفقات صناديق...
مؤشر أسعار المنازل الأمريكية (شهريًا): -0.2% (توقعات -0.1%، سابقًا -0.2%) مؤشر كيس شيلر الأمريكي (2020) على أساس سنوي: 2.14% (توقعات 2.09%، سابقًا...
السلع المعمرة الأمريكية (يوليو): -2.8% (توقعات -3.8%، توقعات سابقة -9.4%) السلع المعمرة الأساسية الأمريكية: 1.1% (توقعات 0.2%،...
انخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب أرابيكا على بورصة ICE (COFFEE) اليوم وسط جني أرباح وتصفية طويلة الأجل، على الرغم من خفض StoneX توقعاتها لإنتاج البرازيل. من...
يسود شعورٌ واضحٌ بالتشاؤم الأسواق المالية الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الأسهم الفرنسية، التي قد تواجه جلسةً أخرى من التقلبات الشديدة....
النفط شهدت أسعار النفط الخام انتعاشًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة وسط تجدد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا. في الوقت...
شهدت الأسواق المالية الأوروبية يوم الثلاثاء انخفاضات حادة، حيث تكبدت بورصة باريس أكبر الخسائر. انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9% صباحًا، مسجلاً أحد...
تتعرض الأسهم الفرنسية لضغوط كبيرة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين السياسي بعد أن يعتزم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الدعوة إلى تصويت على الثقة قد يُسقط الحكومة...
تبدأ جلسة الثلاثاء في الأسواق المالية بانخفاضات في أهم العقود الآجلة بناءً على المؤشرات الأوروبية، مما يشير إلى أن الجلسة في أوروبا ستكون قاتمة، على الأقل...
انخفضت معظم الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد جلسة الأمس الأضعف في الأسواق العالمية، على الرغم من رد الفعل الإيجابي يوم الجمعة على تعليقات باول. تشير...
انخفاض أسعار الغاز: انخفضت عقود الغاز الطبيعي (NATGAS) بنحو 2% نتيجةً لتجديد عقودها الآجلة وتوقعات جديدة تشير إلى تباطؤ في السوق الأمريكية بنهاية أغسطس...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت دبي جمود في أوكرانيا؟ لا انفراج حتى الآن نتائج...
تجاوزت أرباح وإيرادات شركة PDD Holdings (PDD.US) توقعات السوق، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التسويق عن المتوقع في الربع الثاني من العام. ورغم انخفاض...
موسم النتائج يقترب من نهايته! أمامنا آخر تقرير رئيسي من Mag7، وهو نتائج Nvidia. هذا الأسبوع، ننصحك بمتابعة: Nvidia PDD Holdings Abrecombie...
توصي بيرنشتاين بتجنب سهم إنتل (INTC.US) على الرغم من الحفاظ على تصنيف "أداء السوق" وسعر مستهدف يبلغ 21 دولارًا أمريكيًا، وذلك بسبب انخفاض...
النشاط الصناعي في دالاس الوضع الحالي: -1.8% (توقعات 0.9%، سابقًا 0.9%) شهد القطاع الصناعي في دالاس ضعفًا أكبر من المتوقع. وهذا...
