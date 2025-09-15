6,920 شركة في مركز دبي المالي العالمي بزيادة 25% في 2024
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق نتائج قياسية في العام 2024 والذي تزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيسه، مواصلاً بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أعلنت شركة «بن غاطي» القابضة المحدودة عن نتائج مالية استثنائية لعام 2024، مسجلة نمواً في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 152% لتصل...
كشف بنك HSBC عن نتائج أعماله عن 2024، إذ جاءت الأرباح قبل الضرائب أقل من التوقعات على الرغم من زيادتها بنحو 6.5%، وأعلن عن برنامج إعادة شراء أسهم...
قال بنك الاستثمار الأميركي " غولدمان ساكس"، إنّ تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين من خارجها، سيرجئ زيادته...
الأسهم الأوروبية تظهر أداءً مختلطًا، مع تحقيق W20 (+0.41%) وITA40 (+0.33%) مكاسب كبيرة، بينما يشير SUI20 (-0.43%) وVSTOXX (-0.29%) إلى مشاعر حذرة Rheinmetall...
تراجع الدولار النيوزيلندي في البداية قبل أن يتعافى مقابل الدولار الأمريكي اليوم، حيث قدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) خفضه الثالث على التوالي بمقدار...
ستتجه كل الأنظار إلى محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتعرف على تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والتضخم وسط تصاعد التوترات...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -0.1% على أساس شهري؛ المتوقع -0.3% على...
سجلت الأسواق الآسيوية تداولات متباينة مع تأثر المعنويات بتهديدات ترامب الأخيرة بالرسوم الجمركية، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر هانغ سنغ في...
من الواضح أن المشاعر بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في وول ستريت مختلطة. يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتًا - حيث تسجل معظم الشركات في المؤشر مكاسب،...
ارتفعت العقود الآجلة الشهرية للنفط الخام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.3٪ استجابة لتأجيل محتمل لزيادة الإنتاج المخطط لها (بمقدار 120 ألف برميل يوميًا)...
ارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 9.5% بعد تقارير تفيد بأن شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) وشركة Broadcom تدرسان صفقات منفصلة قد تؤدي إلى تقسيم...
ستعلن شركة أريستا نتوركس (ANET.US) عن أرباحها للربع الرابع بعد جلسة اليوم. ظلت الشركة في اتجاه تصاعدي قوي ومستقر منذ بداية عام 2024. وعلى مدار العام الماضي،...
تتداول المؤشرات الأمريكية بحذر عند مستويات منخفضة (US2000 -0.07%، US500 -0.09%) بينما تتباعد الأسواق الأوروبية، مع إظهار مؤشرات مثل SPA35 (+0.67%) وW20...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.8%, المتوقع: 1.8%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين...
صدرت بيانات مؤشر نيويورك من الولايات المتحدة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. مؤشر نيويورك: السابق: -12.60, المتوقع: -1.90 , الفعلي: 5.70
الغاز الطبيعي: حققت العقود القائمة على الغاز الطبيعي نجاحًا في منتصف فبراير. وقد أدت درجات الحرارة المنخفضة إلى رفع NATGAS فوق متوسطها المتحرك...
الأسهم الأوروبية تخسر اليوم مع بدء المستثمرين في استراتيجيات جني الأرباح؛ DE40 يخسر 0.6% انخفضت أسهم BASF بنحو 2% بعد خفض تصنيفها من قبل Berenberg...
صدرت بيانات مؤشر ZEW من ألمانيا وأوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر ZEW من ألمانيا: السابق: -90.4, المتوقع: -90.0, الفعلي: -88.5 مؤشر ZEW من ألمانيا (المشاعر...
تراجعت معنويات سوق الأسهم الأوروبية مقابل العقود الآجلة الآسيوية والأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً؛ زوج العملات USDCAD في دائرة الضوء قبل بيانات...
