نظرة على مخطط - US500 (18.02.2025)
تستمر أسواق الأسهم العالمية في مسيرتها الصعودية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة. في هذا التحليل، نلقي نظرة فاحصة على موسم الأرباح في الولايات المتحدة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
تستمر أسواق الأسهم العالمية في مسيرتها الصعودية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة. في هذا التحليل، نلقي نظرة فاحصة على موسم الأرباح في الولايات المتحدة...
صدرت بيانات مطالبات البطالة من بريطانيا مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: -15.1K, المتوقع: 10.0K, الفعلي: 22.0K معدل البطالة: السابق: 4.4%, المتوقع:...
تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف، باستثناء مؤشري US30 وUS2000، اللذين يسجلان خسائر طفيفة. ستشمل التقارير الاقتصادية الكلية الرئيسية...
شهدت أسواق الأسهم في أوروبا بداية قوية للأسبوع. فلم تتداول المؤشرات الرئيسية في القارة بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على...
على الرغم من المشاعر الإيجابية في الأسواق العالمية وجلسة سوق الأسهم القوية في أوروبا، لا تزال العملات المشفرة تكافح للحفاظ على الزخم في سوق الثيران. تراجعت...
يبدأ الين الياباني أسبوع التداول الجديد بمكاسب كبيرة. والسبب وراء نشوة الين اليوم هو بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع، والتي جاءت أعلى بكثير...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي ماذا نعرف عن التعريفات الجمركية؟ ترامب سيستهدف أوروبا عاجلا أم آجلا هل هناك عودة للتضخم؟
تتصدر أسهم الدفاع الأوروبية مكاسب اليوم في مختلف أنحاء القارة، حيث احتلت شركة راينميتال الألمانية (RHM.DE) المركز الأول، حيث ارتفعت بنسبة 8% لتصبح أقوى...
انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنحو 2.5% بعد أن أشارت توقعات الطقس الجديدة إلى ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة. وقد تؤدي درجات الحرارة...
إن السياسة التجارية الفوضوية التي تنتهجها إدارة ترامب الجديدة، والتكهنات المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية كأداة تفاوضية في المقام الأول، والدولار الضعيف...
من منظور الشركات الأمريكية، نحن الآن في منتصف موسم الأرباح. حتى الآن، تبدو الصورة العامة لهذا الموسم أضعف مقارنة بالأرباع السابقة في عام 2024. من بين 383...
منذ بداية العام، ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة 3.5% مقابل الدولار الأميركي. وقد أصبح ضعف الدولار بعد تنصيب دونالد ترمب بمثابة تأثير موسمي إلى حد ما....
ارتفعت الأسهم الأوروبية في الغالب، مع قيادة AUT20 (+1.08%) وITA40 (+0.94%) للمكاسب، بينما يشير VSTOXX (-0.58%) إلى تحسن معنويات المخاطرة ارتفعت أسهم...
يظل التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين خفيفًا. بعد البيانات الرئيسية من اليابان، قد يكون تقلب السوق مدفوعًا بالتبادلات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وترامب...
ستظل سوق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة (يوم الرؤساء). في يوم الجمعة، عزز قطاع التكنولوجيا مكاسب وول ستريت، مما ساعد في تعويض المخاوف...
أنهت المؤشرات الأوروبية الجلسة باللون الأحمر في الغالب. انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4٪، وخسر مؤشر FTSE 100 أكثر من 0.3٪، وانخفض مؤشر SMI بنسبة 0.8٪، وانخفض...
الذهب يشهد اليوم انخفاضا بنسبة 1.5%، مدفوعا بضغوط جني الأرباح وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن محادثات السلام المتوقعة...
لقد اعتاد المستثمرون في السوق الأمريكية خلال الأرباع الأخيرة ليس فقط على النمو الديناميكي ولكن أيضًا على تجاوز توقعات الإجماع باستمرار. وهذا يجعل موسم...
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) بنحو 3% اليوم، حيث تشير التوقعات الجوية إلى أن كتلة هوائية قطبية قادمة من كندا ستجلب تبريدًا كبيرًا إلى الساحل...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح (WHEAT) على بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) بنحو 3.5٪ اليوم إلى منطقة مقاومة 600 دولار، وهو أعلى رقم منذ سبتمبر 2024. تخفيف مخاطر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم