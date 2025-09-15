انخفاض أسهم شركة بريتيش أميركان توباكو؛ الاستنتاجات بعد تقرير الأرباح لعام 2024💡
خسرت أسهم شركة بريتيش أميركان توباكو (BATS.UK) 7.5% في جلسة اليوم، بعد أن أثبتت توقعات الشركة لنمو الإيرادات في السنة المالية 2025 أنها لم تكن جيدة بما...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
خسرت أسهم شركة بريتيش أميركان توباكو (BATS.UK) 7.5% في جلسة اليوم، بعد أن أثبتت توقعات الشركة لنمو الإيرادات في السنة المالية 2025 أنها لم تكن جيدة بما...
مثل غيرها من الأعياد، يعد عيد الحب وقتًا لتقديم الهدايا للأحباء. ومع ذلك، إذا لم تشترِ الشوكولاتة أو قلادة ذهبية أو دعوت شخصًا لتناول القهوة منذ فترة طويلة،...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بنسبة تزيد قليلاً عن 0.5%، مما قلص بعض مكاسبها الأولية. ويتحرك المؤشر في المقام الأول بفضل أسهم السيارات الألمانية....
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (النفط) بنسبة 0.5%، في محاولة للاستقرار بعد موجة البيع التي شهدتها أمس، مدفوعة بآمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق سلام في...
العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تخسر قليلاً؛ مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة في دائرة الضوء على الاقتصاد الكلي جني الأرباح بين شركات التكنولوجيا...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ الصيني (CHN.cash) حيث قرر المستثمرون جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي كانت على الأرجح "التداول...
سويسرا مؤشر أسعار المستهلك – يناير (على أساس سنوي): القيمة الفعلية: 0.4% التوقعات: 0.4% السابق: 0.6% سويسرا مؤشر أسعار المستهلك...
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ربع السنوي الأولي (الربع الرابع 2024): 0.1% (توقعات -0.1%، السابق 0.0%) الناتج المحلي الإجمالي...
كانت المشاعر في الجلسة الآسيوية جيدة جدًا مع ارتفاع مؤشر نيكي الياباني ومؤشر هانغ سنغ الصيني بنحو 1.5٪، حيث أوقفت وول ستريت الكثير من انخفاضات...
أغلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشر FTSE وCAC40 مكاسب طفيفة، في حين ارتفع مؤشر DAX الألماني بأكثر من 0.5%. وفي الولايات المتحدة،...
أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أن "الوقت قد حان لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا". ويجري الترتيب لاجتماع مع فانس وروبيو وزيلينسكي يوم الجمعة. ووفقًا...
أعلنت شركة شيفرون (CVX.US) عن خفض كبير في القوى العاملة، مما أثر على ما يقرب من 15-20٪ من موظفيها، وهو ما يترجم إلى حوالي 6000-8000 وظيفة. وفقًا لممثلي...
يعكس زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الخسائر المبكرة التي تكبدها عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الذي جاء أعلى من المتوقع، ليرتفع بنحو 0.6% فوق...
ارتفعت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) بنحو 5% اليوم بعد إصدار البيانات المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية 2024/25 وتقديم توقعاتها للعام...
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بعد أن صرح كبير مستشاري البيت الأبيض هاسيت أن التعريفات الجمركية المتبادلة هي عمل قيد التنفيذ، وبدأت المحادثات مع...
مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 4.07 مليون (توقعات 2.305 مليون، السابق 8.664 مليون) مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة...
تقود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الضغط الهبوطي، مع انخفاض جميعها باستثناء Tesla (TSLA.US) وMeta Platforms (META.US) وApple (AAPL.US) بأكثر من 1%. كما...
الذهب ومؤشر US500 كأصول تتفاعل عادة مع التغيرات الكبيرة في مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية يتعرضان لضغوط...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.2%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: %3.3 مؤشر...
ارتفعت أسهم شركة التخمير الهولندية العملاقة هاينكن (HEIA.NL) بأكثر من 12% بعد نتائج الشركة للنصف الأول من العام، مما أدى إلى تعافي شركات التخمير الكبرى...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم