💡 استقرار US100 قبل مؤشر أسعار المستهلك
ماذا نتوقع من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية❓ في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت غرينتش، سيتلقى المستثمرون أحدث بيانات التضخم من الولايات المتحدة،...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
أسواق الأسهم الأوروبية في اتجاه صاعد قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر داكس يعود إلى أعلى مستوياته في التاريخ أرباح هاينكن في بؤرة الاهتمام الوضع...
ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.6% اليوم، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسهم التكنولوجيا حيث تفوقت تفاؤلات الذكاء الاصطناعي على المخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي...
ستتجه كل الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي واليوم الثاني من شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس، مع التركيز بشكل خاص على...
ارتفعت أسهم هونج كونج بأكثر من 2% بقيادة ارتفاع ملحوظ في قطاع التكنولوجيا، حيث قفزت أسهم علي بابا بنسبة 8.6% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أفادت...
أظهرت الأسواق الأمريكية أداءً متباينًا مع شهادة باول، حيث استقر مؤشر داو جونز الصناعي، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر ناسداك...
وقد أظهر سهم إنتل زخمًا كبيرًا في أعقاب تعليقات نائب الرئيس جيه دي فانس حول تصنيع الرقائق المحلية في مؤتمر AI Action Summit في باريس. ارتفعت أسهم الشركة...
ارتفع سهم عملاق التكنولوجيا بنسبة 3٪ مع تعامله مع تحديات السوق الصينية وتوسيع خط منتجاته. التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين أبرمت...
تحول انتباه العالم المالي إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما قدم تقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية إلى الكونجرس. جاءت هذه الشهادة المرتقبة...
النفط: يعتقد السوق أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي بدأت تؤتي ثمارها، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب من الهند والصين على النفط العربي أو الأمريكي. رفعت...
تظهر المؤشرات الأمريكية انخفاضات متواضعة (US2000 -0.90٪، US100 -0.46٪) بينما تنشر الأسواق الأوروبية نتائج مختلطة، مع إظهار مؤشرات جنوب أوروبا...
ظهر على الرسم البياني نموذج رأس وكتفين معكوسين السعر يقع فوق المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم كان النحاس يتداول في اتجاه هبوطي مؤخرًا. ومع ذلك،...
أعلنت شركة كوكاكولا (KO.US) اليوم عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. وقد كسرت إحدى أكبر شركات إنتاج المشروبات الغازية سلسلة الخسائر التي عانت منها في الربع...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا – تراخيص البناء لشهر ديسمبر: الفعلي 11% مقابل التوقعات 1.4% على أساس شهري؛ السابق -5.9% على أساس شهري؛
أعلنت شركة "دو"، عن نتائجها للسنة المالية 2024، حيث سجلت صافي ربح سنوي قدره 49.1% إلى 2.5 مليار درهم . في هذا الإطار قالت الشركة، مزود خدمات...
يضيف دونالد ترامب مرة أخرى إلى الحواجز التجارية المتزايدة. فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات...
أسواق الأسهم الأوروبية في اتجاه صاعد، ومؤشر داكس يعود إلى المستوى القياسي نتائج بي بي وكيرينج في دائرة الضوء يوني كريديت تفشل في إثارة الإعجاب بنتائجها...
ارتفعت أرباح شركة ديار للتطوير العقارية المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية العام 2024، بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي. في هذا الإطار أوضحت...
مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للشركات المستقلة (NFIB) هو عبارة عن مجموعة من عشرة مكونات معدلة موسميًا. وهو يوفر مؤشرًا لصحة الشركات...
تخضع العملات الأسترالية لتقلبات أعلى قليلاً من المعتاد اليوم بسبب عدد من التحديثات حول التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم التي تريد إدارة ترامب الجديدة...
