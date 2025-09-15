أرباح «اللولو» 914 مليون درهم بنمو 12%.. والتوزيعات 3 فلس للسهم
حققت مجموعة اللولو للتجزئة صافي ربح قدره 249.2 مليون دولار أو مايعادل 914.56 مليون درهم في عام 2024 بزيادة نسبتها 12% عن عام 2023 البالغة أرباحه 221.8...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض في جلسة النقد الأوروبية اليوم شهادة باول في الكونجرس وتعليقات ترامب المحتملة في بؤرة اهتمام المستثمرين يدفع...
شهدت جلسة الثلاثاء في الأسواق الآسيوية انخفاضات صغيرة نسبيًا في معظم مؤشرات الأسهم. ويُرى ضعف المعنويات بشكل أساسي في الصين، حيث خسر مؤشر CH50Cash ما...
تفتح المؤشرات الأميركية الأسبوع الجديد على ارتفاع، مدفوعة بشكل رئيسي بشركات التكنولوجيا، وخاصة قطاع أشباه الموصلات. حيث يكتسب مؤشر ستاندرد آند بورز...
تخوض شركة ميرك كيه جي ايه (MRCG.DE)، الشركة الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا، مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة سبرينج ووركس ثيرابيوتكس...
أعلنت شركة Salesforce (CRM.US) عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في المملكة العربية السعودية لتعزيز مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وكجزء من هذا الجهد،...
مرة أخرى، تقود أسهم التكنولوجيا المكاسب عند افتتاح جلسة النقد في وول ستريت في الأسبوع الجديد. هذه المرة، لا يثني الدولار القوي أو خطر التعريفات الجمركية...
ارتفع صافي أرباح الدار العقارية بنسبة 40% إلى 4.4 مليار درهم خلال عام 2023 بدعم المبيعات القياسية لمشاريعها التطويرية وتوسع محفظتها الاستثمارية كما سجلت...
يواصل الذهب ارتفاعه القوي وبلغ مستويات تاريخية جديدة اليوم، مخترقًا مستوى 2900 دولار للأوقية. وقد ارتفع الذهب بالفعل بأكثر من 10% هذا العام، مما رفع العائد...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي تأثير الرسوم الجمركية على أوروبا والصين ماذا تظهر أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى؟ وجهة التضخم...
أعلنت شركة ماكدونالدز (MCD.US) عن نتائج أضعف من المتوقع للربع الرابع. وجاء كل من نمو الإيرادات والأرباح المعدلة للسهم أقل من التوقعات. ومع ذلك، يشهد السهم...
أسواق الأسهم الأوروبية في اتجاه صاعد، مؤشر W20 البولندي يتصدر المكاسب (+0.93%)، مؤشر DE40 الألماني يكسب أكثر من 0.5% ترامب يزيد من التقلبات...
واصل مؤتمر «ليب التقني 2025»، في يومه الثاني بالرياض، إعلاناته الضخمة باستثمارات في التقنية والذكاء الاصطناعي تتجاوز 7.5 مليار دولار. في...
ارتفعت أسهم شركة بي بي (BP.UK) بنحو 7.5% بعد أن ذكرت بلومبرج أن المستثمر النشط إليوت قد بنى حصة كبيرة ويدفع الشركة إلى النظر في تدابير تحويلية. وكما ورد...
لقد انتهت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى! لكننا لا نتباطأ، لأن النتائج التي حققتها شركات وول ستريت العملاقة في المستقبل توضح المشاعر في صناعات مثل الوجبات...
الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي، ويتداول عند مستوى 2895 دولار، حيث أدى إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الصلب والألمنيوم إلى تضخيم حالة عدم...
تنتظر الأسواق نتائج ماكدونالدز للربع الرابع من عام 2024 وبيانات الأرباح اللاحقة وسط التوترات التجارية المستمرة في أعقاب إعلانات ترامب الأخيرة عن التعريفات...
أظهرت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا بعد أن أعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم. ارتفع مؤشر هانغ سنغ...
على الرغم من المكاسب الأولية، خسر مؤشر US500 0.5% في نهاية الجلسة. وخسر مؤشرا US100 وUS2000 ما يقرب من 1%. بدأت الانخفاضات في سوق الأسهم الأمريكية...
استحوذت التعريفات الجمركية على مزاج المستثمرين في الأسواق المالية في الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أننا علمنا عددًا من الإصدارات الاقتصادية الكلية المهمة...
