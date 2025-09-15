بيل أكمان يكشف عن موقفه من أوبر؛ الأسهم ترتفع بأكثر من 8%
ارتفعت أسهم شركة أوبر (UBER.US) بنسبة 8% يوم الجمعة بعد أن كشف المستثمر الملياردير بيل أكمان عن حصته في الشركة. ووصف أكمان، الذي بدأ الشراء الشهر الماضي،...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
وارتفعت قيمة الدولار الأميركي وتعمقت تراجعات المؤشرات الأميركية بعد أن قال دونالد ترامب إنه ينوي الإعلان عن رسوم جمركية متبادلة في وقت مبكر من يوم الجمعة،...
ارتفاع مؤشر US100 بعد بيانات الوظائف غير الزراعية أرباح Pinterest وElf Beauty في الخلفية مبيعات ضعيفة لـ Tesla في الصين افتتحت الأسواق في الولايات...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 3.3%, المتوقع:3.3%, الفعلي: %4.3 توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي أساسيات سوق الغاز العالمية ترامب يراهن على الغاز الطبيعي المسال الغاز المسال ومستقبل الدول العربية أهمية...
الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر يناير: التغير في التوظيف: الفعلي 76.0 ألف؛ المتوقع 25.5 ألف؛ السابق 179.1 ألف؛ التغير...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
التغيير في التوظيف: إجماع السوق هو +173 ألف؛ ويتوقع إجماع بلومبرج زيادة أعلى إلى +215 ألفًا (مقارنة بـ +256 ألفًا في ديسمبر). المراجعات لعام 2024:...
أعلن الإليزيه أن الامارات العربية المتحدة ستبني في فرنسا “مجمعا” محوره الذكاء الاصطناعي، مع مركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة قد تصل الى جيغاواط...
تتجه الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع، حيث يقود مؤشر W20 المكاسب (+1.13%)، بينما يتفوق أداء الأسواق السويسرية والفرنسية على نظرائها، حيث يظهر مؤشر SUI20...
ارتفع الين الياباني إلى 151.8 مقابل الدولار، مسجلاً مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي مع تزايد البيانات الاقتصادية القوية وإشارات بنك اليابان المتشددة...
سجل الإنتاج الصناعي الألماني على أساس سنوي (المعدل موسميًا في ديسمبر) -3.1% مقابل -2.1% متوقعة و-2.85% سابقًا سجل الإنتاج الصناعي الشهري -2.4% مقابل...
تنتظر الأسواق بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة وأرقام ثقة المستهلك في ميشيغان، إلى جانب الإصدارات الأوروبية بما في ذلك الإنتاج الصناعي الألماني...
واصلت الأسهم الصينية مكاسبها على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% وارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1%، مدفوعًا بتفاؤل...
أغلقت أمازون الربع الرابع من عام 2024 بإيرادات بلغت 187.8 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، متجاوزة قليلاً تقديرات المحللين البالغة...
أظهرت الأسواق الأمريكية أداءً متباينًا، حيث ارتفع مؤشر US1000 بنسبة 0.23% إلى 21,818.43 وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.17% إلى 6,099.5، بينما انخفض مؤشر...
كانت المشاعر في وول ستريت مختلطة يوم الخميس، حيث تداولت المؤشرات الرئيسية بشكل شبه مستقر. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.01%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
انخفضت أسهم شركة Alphabet (GOOGL.US) بأكثر من 7% بعد تقرير أرباح الربع الرابع، مع تركيز المستثمرين على النمو الأبطأ في السحابة وخطط الإنفاق الرأسمالي العدوانية....
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يتراجع بعد ارتفاع هائل في المخزونات الأسهم تتأرجح بين التعريفات الجمركية وتراجع الدولار...
