عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 208, المتوقع: 214, الفعلي: 219 المطالبات المستمرة:...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.75%، المتوقع: 4.50%، الفعلي: 4.50% توزيع أصوات المصرفيين (ارتفاع...
جلسة صعودية في الأسواق الأوروبية، مؤشر داكس يكسب أكثر من 0.9% نتائج AP Moller Maersk وAstraZeneca في دائرة الضوء سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية...
كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في هذا...
من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة في الدورة الحالية يظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرتفعًا بسبب ضعف...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح (WHEAT) على بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) إلى أعلى مستوى محلي في ثلاثة أشهر حيث ظل المتداولون حذرين وسط خطر حرب تجارية بين الولايات...
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بأكمله بقيمة 18.4 مليار درهم أو ما يعادل 5 مليار دولار وتحقيق أعلى نتائج...
وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء المياه من قبل شركة "رأس محيسن الأولى لتحلية المياه - شركة المشروع التي تمتلك أكوا باور 45% منها" مع الشركة...
أعلن بنك أبوظبي الأول عن نتائجه المالية لعام 2024؛ حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات...
تكتسب عملة الإيثريوم 1.95% اليوم، لتصل إلى 2850 دولارًا، مما يقلل جزئيًا من تقدمها السابق على البيتكوين من الجزء الأول من اليوم. كانت الأشهر القليلة الماضية...
التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا، ويفتقر إلى تقارير واضحة قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية. الحدث الأكثر أهمية يوم الخميس سيكون قرار بنك...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - السلع المعمرة لشهر ديسمبر: طلبيات المصانع الألمانية: الفعلية 6.9% على أساس شهري؛ والتوقعات...
تتداول مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب في مزاج إيجابي. حيث يكتسب مؤشر CH50cash 0.71%، ويرتفع مؤشر JP225 بنسبة 0.35% إلى 39000 نقطة. ويرتفع...
ووسعت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها خلال جلسة التداول النقدي، وبحلول نهاية اليوم ارتفعت بنحو 0.50-1.00%. وكان مؤشر الشركات الصغيرة US2000 هو صاحب...
ارتفعت أسهم شركة Vishay Intertechnology (VSH.US)، وهي شركة أمريكية متخصصة في المكونات السلبية (المقاومات والمكثفات والمحاثات) وأشباه الموصلات (MOSFETs...
حصلت شركة BigBear.ai (BBAI.US) على عقد مهم من مكتب الذكاء الاصطناعي والرقمي الرئيسي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD) لتعزيز نموذج شبكة التوقع الافتراضي...
ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية عززت المشاعر في سوق المعادن. حيث يتراجع الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة، في حين تشير تصريحات...
مؤشر US100 يتراجع، بعد أن سجل ثلاثة مستويات منخفضة متتالية. تم إلغاء اجتماع ترامب وشي مؤقتًا بعد فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى اتفاق بشأن...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
